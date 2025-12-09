Desaparece adolescente de 14 años en Saltillo; activan alerta

La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila activó un llamado de colaboración ciudadana para localizar a Valeria Abigail Martínez Montes, de 14 años, quien fue vista por última vez el pasado 6 de diciembre de 2025 en Saltillo.

Valeria Abigail tiene 1.65 metros de estatura, 75 kilogramos de peso y cabello lacio color rojo. Entre sus señas particulares se identifica un corte diagonal en la ceja. La vestimenta que portaba al momento de su desaparición se desconoce.

TE PUEDE INTERESAR: Derriba árboles y cruza el camellón tras invasión de carril al oriente de Saltillo

La dependencia estatal puso a disposición de la ciudadanía diversos canales de contacto para proporcionar información que ayude a dar con el paradero de la menor. Los números disponibles son: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Además, se puede comunicar directamente a través de las redes sociales de la Comisión en Facebook como @ComisionBeCoahuila y en X (Twitter) como @cbecoahuila.