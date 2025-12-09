Desaparece adolescente de 14 años en Saltillo; activan alerta

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Desaparece adolescente de 14 años en Saltillo; activan alerta
    La Comisión de Búsqueda de Personas activó un llamado ciudadano para localizar a la adolescente de 14 años. FOTO: REDES SOCIALES

Valeria Abigail, de 14 años, fue vista por última vez el 6 de diciembre; se desconoce su vestimenta, pero presenta una ceja con corte en diagonal

La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila activó un llamado de colaboración ciudadana para localizar a Valeria Abigail Martínez Montes, de 14 años, quien fue vista por última vez el pasado 6 de diciembre de 2025 en Saltillo.

Valeria Abigail tiene 1.65 metros de estatura, 75 kilogramos de peso y cabello lacio color rojo. Entre sus señas particulares se identifica un corte diagonal en la ceja. La vestimenta que portaba al momento de su desaparición se desconoce.

La dependencia estatal puso a disposición de la ciudadanía diversos canales de contacto para proporcionar información que ayude a dar con el paradero de la menor. Los números disponibles son: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Además, se puede comunicar directamente a través de las redes sociales de la Comisión en Facebook como @ComisionBeCoahuila y en X (Twitter) como @cbecoahuila.

La Comisión enfatizó la importancia de cualquier información que pueda contribuir a localizar a la adolescente, reiterando que la colaboración ciudadana es un componente esencial para agilizar la búsqueda y garantizar la seguridad de Valeria Abigail.

Autoridades y familiares mantienen vigilancia y coordinación permanente, mientras se recaban reportes y posibles testimonios de vecinos o personas que hayan visto a la menor desde su desaparición.

La alerta forma parte de los esfuerzos estatales para proteger a menores de edad y prevenir situaciones de riesgo, activando protocolos de localización inmediata. La población puede reportar cualquier indicio que ayude a ubicar a la adolescente, asegurando que toda comunicación será tratada de manera confidencial y prioritaria.

Temas


Búsqueda
Desaparecidas
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

