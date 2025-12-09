Derriba árboles y cruza el camellón tras invasión de carril al oriente de Saltillo

La invasión de un carril por parte de un automovilista provocó un accidente en el bulevar Sección 38, donde un vehículo terminó chocando contra varios árboles alrededor de las 11:00 horas, al oriente de Saltillo.

El siniestro ocurrió cuando una camioneta Nissan Murano y un auto KIA Río circulaban por la vialidad con dirección a Fundadores. Antes del cruce con el bulevar mencionado, se produjo el impacto entre ambos vehículos.

