Derriba árboles y cruza el camellón tras invasión de carril al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Ambos vehículos quedaron fuera de circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes por el Ministerio Público de Asuntos Viales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente en el bulevar Sección 38 fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales tras no lograrse un acuerdo entre los conductores involucrados

La invasión de un carril por parte de un automovilista provocó un accidente en el bulevar Sección 38, donde un vehículo terminó chocando contra varios árboles alrededor de las 11:00 horas, al oriente de Saltillo.

El siniestro ocurrió cuando una camioneta Nissan Murano y un auto KIA Río circulaban por la vialidad con dirección a Fundadores. Antes del cruce con el bulevar mencionado, se produjo el impacto entre ambos vehículos.

$!La camioneta involucrada quedó atravesada tras brincar el camellón durante el accidente registrado alrededor de las 11:00 horas.
La camioneta involucrada quedó atravesada tras brincar el camellón durante el accidente registrado alrededor de las 11:00 horas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento, la camioneta avanzaba a exceso de velocidad cuando se presume que el otro automóvil invadió su carril. El conductor realizó una maniobra brusca y golpeó de forma lateral al KIA que transitaba por el carril izquierdo.

$!Árboles del camellón central mostraban las marcas del impacto tras la maniobra brusca provocada por la invasión de carril.
Árboles del camellón central mostraban las marcas del impacto tras la maniobra brusca provocada por la invasión de carril. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el vehículo conducido por Adriana ¨N¨ de 55 años, salió hacia el camellón, chocó contra varios árboles y terminó en los carriles contrarios. Por su parte, la camioneta conducida por Jesús ¨N¨, de 27 años, también cruzó el camellón y quedó atravesada.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Personal de Tránsito arribó al lugar para tomar conocimiento del accidente y, al no haber acuerdo entre los conductores, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales.

