Desata accidente conductor de plataforma al ignorar la luz roja en Saltillo

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Desata accidente conductor de plataforma al ignorar la luz roja en Saltillo
    El KIA quedó severamente dañado tras ser impactado por el vehículo de plataforma. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El choque dejo daños materiales considerables; los ocupantes del Honda resultaron ilesos tras ser valorados por personal de Cruz Roja

Un conductor de plataforma provocó un aparatoso accidente la noche del domingo en el cruce de las calles Coss y Abasolo, en la Zona Centro de Saltillo, luego de pasarse el semáforo en rojo y chocar contra un vehículo KIA.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el vehículo de plataforma circulaba por la calle Coss en dirección al oriente. Al llegar al cruce con Abasolo, ignoró la luz roja del semáforo e impactó al KIA, que se desplazaba hacia el norte por dicha vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: imprudente conductora arrolla a ciclista tras ignorar señal de ‘alto’

$!El conductor de plataforma se pasó el semáforo en rojo, provocando la colisión inicial.
El conductor de plataforma se pasó el semáforo en rojo, provocando la colisión inicial. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el choque, el KIA salió proyectado hacia un costado y terminó colisionando contra un vehículo Honda que circulaba junto a él. La unidad KIA fue la que presentó los mayores daños.

$!Personal de Cruz Roja valoró a las ocupantes del vehículo, quienes resultaron ilesas.
Personal de Cruz Roja valoró a las ocupantes del vehículo, quienes resultaron ilesas. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

A bordo del Honda viajaban dos mujeres, de aproximadamente 60 y 50 años de edad, quienes fueron valoradas por personal de Cruz Roja; sin embargo, no sufrieron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Saltillo

