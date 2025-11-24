Desata accidente conductor de plataforma al ignorar la luz roja en Saltillo

Un conductor de plataforma provocó un aparatoso accidente la noche del domingo en el cruce de las calles Coss y Abasolo, en la Zona Centro de Saltillo, luego de pasarse el semáforo en rojo y chocar contra un vehículo KIA.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el vehículo de plataforma circulaba por la calle Coss en dirección al oriente. Al llegar al cruce con Abasolo, ignoró la luz roja del semáforo e impactó al KIA, que se desplazaba hacia el norte por dicha vialidad.

