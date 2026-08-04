Descartan regreso de fotomultas a Saltillo; apostará Municipio a prevención y vigilancia en calles

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que la estrategia de movilidad y protección ciudadana estará sustentada en el acompañamiento policial y el acercamiento directo con la comunidad para prevenir percances viales.

El Gobierno Municipal de Saltillo enfocará sus esfuerzos de seguridad vial en la prevención, el patrullaje constante y el trabajo directo en calles y avenidas de la ciudad, descartando la necesidad de recurrir a la reimplementación del programa de fotomultas.

“Al momento no se tiene contemplado el regreso de las fotomultas para Saltillo; sin embargo, vamos a trabajar con los operativos radar y la vigilancia que se intensificarán en las principales vialidades”, puntualizó.

Estas labores de supervisión e inspección vial se desarrollarán a través de los elementos de la Policía Municipal y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los puntos identificados con mayor tránsito vehicular.

El edil explicó que el propósito central de estas acciones en el terreno es salvaguardar la integridad de los automovilistas y peatones mediante la presencia activa y preventiva de los cuerpos de seguridad.

Para garantizar la cobertura en todos los sectores, se instruyó mantener guardias y patrullajes continuos durante el día, la noche y los fines de semana, reforzando la vigilancia en horas pico y tramos concurrídos.

“Esta medida tiene por objeto prevenir accidentes y salvar vidas, por lo que instruí a los elementos a estar al pendiente tanto durante el día como durante las noches y los fines de semana”, detalló.