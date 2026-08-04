Descartan regreso de fotomultas a Saltillo; apostará Municipio a prevención y vigilancia en calles

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    Descartan regreso de fotomultas a Saltillo; apostará Municipio a prevención y vigilancia en calles
    Hace más de 10 años operó en la capital coahuilense el programa de fotomultas. VANGUARDIA

La administración municipal priorizará la presencia policial y operativos radar para resguardar la seguridad vial

El Gobierno Municipal de Saltillo enfocará sus esfuerzos de seguridad vial en la prevención, el patrullaje constante y el trabajo directo en calles y avenidas de la ciudad, descartando la necesidad de recurrir a la reimplementación del programa de fotomultas.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que la estrategia de movilidad y protección ciudadana estará sustentada en el acompañamiento policial y el acercamiento directo con la comunidad para prevenir percances viales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-fotomultas-redujeron-52-siniestros-viales-en-2015-KD22569012

“Al momento no se tiene contemplado el regreso de las fotomultas para Saltillo; sin embargo, vamos a trabajar con los operativos radar y la vigilancia que se intensificarán en las principales vialidades”, puntualizó.

Estas labores de supervisión e inspección vial se desarrollarán a través de los elementos de la Policía Municipal y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los puntos identificados con mayor tránsito vehicular.

El edil explicó que el propósito central de estas acciones en el terreno es salvaguardar la integridad de los automovilistas y peatones mediante la presencia activa y preventiva de los cuerpos de seguridad.

Para garantizar la cobertura en todos los sectores, se instruyó mantener guardias y patrullajes continuos durante el día, la noche y los fines de semana, reforzando la vigilancia en horas pico y tramos concurrídos.

“Esta medida tiene por objeto prevenir accidentes y salvar vidas, por lo que instruí a los elementos a estar al pendiente tanto durante el día como durante las noches y los fines de semana”, detalló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-a-10-anos-de-la-cancelacion-de-las-fotomultas-es-pertinente-reactivarlas-PE22510582

De esta manera, el Municipio prioriza el contacto humano y los esquemas tradicionales de proximidad sobre los sistemas automatizados de sanción, adaptando la vigilancia a las necesidades de cada zona urbana.

Con este plan de trabajo en vialidades y colonias, la autoridad local busca consolidar un entorno seguro para las familias saltillenses a través del orden, la prevención y la cultura vial responsable.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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