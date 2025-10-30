Desde el Archivo Municipal hasta restaurantes; los altares de muertos que podrás visitar en el Centro Histórico de Saltillo

El Centro Histórico de Saltillo se llenó de color, papel picado y luces. Entre aromas de incienso y música suave, distintos espacios invitan a recorrer altares que, hasta el próximo lunes, permanecerán abiertos al público. En el ámbito universitario, la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC, en colaboración con la Facultad de Artes Plásticas, presenta un altar dedicado a artistas como Rubén Herrera, Eloy Cerecero, Clemente Orozco y Tina Modotti. El maestro Genaro Loera encabezó el montaje, que combina piezas visuales y elementos tradicionales. El recorrido guiado se realizará este jueves a las 17:00 horas. TE PUEDE INTERESAR: Miedo, adrenalina y dopamina: especialista de Saltillo habla de Halloween, el miedo y su disfrute Otro punto de visita es la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, donde los alumnos preparan un festival que se realizará el viernes 31 de octubre a partir de las 17:00 horas. Habrá desfile de catrinas y catrines, leyendas, bailables y concursos de calaveras literarias. La ofrenda principal está dedicada al profesor Sergio Reséndiz Boone, exdirector de la institución, y al maestro Francisco Benavente Ochoa, quienes formaron parte de la comunidad normalista.

A un costado, el Museo del Normalismo exhibe la exposición “Talentos que trascienden con vida y color”, con piezas elaboradas por estudiantes de secundaria en técnicas como óleo, acrílico, carboncillo y cartonería. Las figuras de catrinas y cráneos decorados evocan el antiguo ritual del tzompantli. La muestra estará abierta al público de 10:00 a 18:00 horas. El recorrido sigue en el Colegio Nicolás Bravo, donde el altar se inspira en la leyenda del colibrí y el Mictlán. La directora, Verónica Jazmín Lugo Loyola, explicó que el lema “Ve y diles que estoy bien” busca acercar a los niños a la idea de la muerte desde la tradición mexicana.

“El colibrí lleva mensajes de los difuntos a sus familias”, comentó. El espacio cuenta con un tapete de aserrín, un arco con más de mil flores y una escenografía que recrea el bosque de las luciérnagas de Val’Quirico; Tlaxcala. En el Museo de la Revolución, también puede visitarse un altar dedicado al Día de Muertos. El espacio estará disponible al público de 10:00 a 18:00 horas durante estos días.

El recorrido puede continuar en el Archivo Municipal, donde este año se honra la memoria de Leo Dan, de los bomberos caídos y de familiares del propio archivo. En medio de fotografías y partituras, una de las peculiaridades del altar es un código QR que redirige a las canciones del artista. Cada melodía parece devolverle voz a las ausencias. El espacio permanecerá abierto de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Caminando rumbo a la Alameda, en las oficinas de Distrito Centro, el altar se dedica a las señoritas Purcell, una familia originaria de Irlanda que se estableció en Saltillo hace más de un siglo. Entre flores, velas y una frase que recuerda su llegada —“De Irlanda trajeron el alma, de Saltillo hicieron su hogar”— la ofrenda estará disponible solo el jueves 30 y viernes 31 de octubre, en horario de 8:00 a 15:00 horas. En la Librería del Fondo de Cultura Económica “Carlos Monsiváis”, distintas escuelas participaron con trabajos alusivos al Mictlán. Máscaras, pinturas y mini altares llenan la sala, donde también hay un muro con frases que los visitantes pueden escribir para recordar a sus seres queridos.

“Tenemos otra pizarra con mensajes para los vivos, para agradecer y hacer consciente lo que nos aportan las personas que tenemos cerca”, explicó Norma Ruiz, responsable de las actividades. El espacio permanecerá abierto hasta el miércoles 5 de noviembre, de 10:00 a 21:00 horas. La ruta de los altares puede cerrarse en Las Delicias de mi General, el restaurante de Ivonne Orozco, donde cada año se dedica un espacio a las ánimas. Las velas iluminan fotografías y objetos que simbolizan la memoria familiar, abiertos también al público durante estos días.

Además de estos espacios en el Centro Histórico, en la ciudad también se colocaron otros altares abiertos al público. En la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este jueves a las 17:00 horas compartirán el pan con los asistentes como parte de la conmemoración. En la Biblioteca Pública Central Venustiano Carranza se montó igualmente una ofrenda que puede visitarse durante el horario habitual, mientras que en el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita se colocó otro altar disponible para el público. También en el Palacio de Gobierno se instaló un espacio conmemorativo que puede apreciarse estos días.