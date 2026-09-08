Desde los 10 años limpia un arroyo de Saltillo; hoy su labor recibe reconocimiento nacional

Desde los 10 años de edad, Jesús Hernández Galaviz ha dedicado parte de su vida al cuidado y protección de un tramo del Arroyo El Cuatro que atraviesa la colonia Morelos, en Saltillo. Hoy, tres décadas después, esa vocación y entrega por el medio ambiente serán reconocidas con la Presea “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus”, en la categoría Servicio Comunitario. El reconocimiento, que entrega la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos A.C., está dirigido a ciudadanas y ciudadanos que dedican su vida de manera comprometida a la propuesta, atención y solución de problemas socioambientales.

También reconoce acciones encaminadas a mitigar los impactos adversos del desarrollo en la calidad de vida de los asentamientos humanos y que contribuyen a la preservación del ambiente o a mejorar las condiciones de salud, educación y cultura de las comunidades. El pasado 30 de marzo, SEMANARIO publicó la historia de Hernández Galaviz, un hombre de 40 años que desde su niñez se ha dedicado al cuidado y protección de un tramo del Arroyo El Cuatro. Jesús, mejor conocido en su barrio como “Pinocho”, es obrero de una empresa local y destina parte de su salario a la limpieza y mantenimiento de este afluente, uno de los seis principales escurrimientos que atraviesan la zona urbana de Saltillo. UNA VIDA DEDICADA AL ARROYO Su labor voluntaria en favor del ecosistema ha llamado la atención de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, que ha colaborado con él, por medio de brigadas y maquinaria, en el rescate de este espacio público.

Y aunque “Pinocho” considera que aún falta mucho por hacer para concientizar a la gente sobre la importancia de conservar su entorno, no claudica en su labor de cuidar esta casa común que se llama Tierra. Será el próximo 25 de septiembre cuando Jesús reciba la Presea “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” durante una ceremonia que tendrá como sede la ciudad de Aguascalientes. “No está cuidando su propiedad, está cuidando un capital que es de todas y de todos. Este señor ya le entendió a la vida, ya le entendió a lo que significa vivir en sociedad y a lo que significa ser un organismo vivo más en un entorno natural que conocemos como casa común, que es nuestro planeta y nuestra ciudad”, dijo sobre su labor el abogado ambiental José Ruiz Fernández con motivo del reportaje publicado por SEMANARIO.