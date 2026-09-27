Deslumbra a saltillenses la Luna llena de Cosecha

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    Deslumbra a saltillenses la Luna llena de Cosecha
    Este es uno de los eventos astronómicos más esperados de la temporada por la cercanía de la Luna. Omar Saucedo

En el transcurso de la noche del sábado, se pudo al satélite natural con mayor claridad y cercanía

La Luna llena de Cosecha sorprendió anoche a saltillenses, quienes pudieron observar el satélite natural con mayor claridad y cercanía.

El fenómeno astronómico, uno de los más esperados de septiembre, ocurre cada año alrededor del equinoccio de otoño y recibe el nombre de Luna de Cosecha por ser la Luna llena más cercana a este momento del calendario en el hemisferio norte.

https://vanguardia.com.mx/informacion/luna-de-cosecha-2026-a-que-hora-ver-la-luna-llena-hoy-26-de-septiembre-en-mexico-IC23742497

Aunque la fase exacta de Luna llena ocurrió durante el día, a las 10:49 horas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el satélite pudo apreciarse en el cielo durante la noche.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que la Luna llena sería visible desde las 18:29 horas, tiempo del centro de México, poco después de la puesta del Sol, y permanecería observable durante varias horas, siempre que las condiciones meteorológicas permitieran una buena visibilidad.

La Luna de Cosecha tiene además una particularidad relacionada con su trayectoria aparente. Durante varios días alrededor del equinoccio de otoño, el satélite sale con un retraso menor al habitual respecto a la noche anterior.

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Desde casi cualquier punto de la ciudad se pudo apreciar el espectáculo del satélite natural. Héctor García

En condiciones normales, la salida de la Luna ocurre aproximadamente 50 minutos más tarde cada noche. Sin embargo, cerca del equinoccio de septiembre este intervalo disminuye debido a la posición de la eclíptica respecto al horizonte.

Por ello, durante varias noches consecutivas puede dar la impresión de que la Luna aparece prácticamente a la misma hora, una característica que históricamente facilitaba las labores agrícolas al prolongar la iluminación natural después del atardecer.

La Luna de Cosecha no necesariamente ocurre en septiembre. Su fecha depende de la cercanía con el equinoccio de otoño y, debido a los ciclos lunares, en ocasiones puede presentarse en octubre.

Este sábado, el fenómeno ofreció a los saltillenses una oportunidad para observar el cielo nocturno y disfrutar de uno de los plenilunios más característicos del año.

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