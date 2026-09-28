Deslumbra el sol a conductora y arrolla a ciclista de la tercera edad, en la Zona Centro de Saltillo

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Saltillo
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    Deslumbra el sol a conductora y arrolla a ciclista de la tercera edad, en la Zona Centro de Saltillo
    El hombre de 81 años fue trasladado al Hospital General debido a las lesiones que sufrió. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de 81 años fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por calles del primer cuadro de la ciudad; la mujer dice no haberlo visto por el reflejo del sol

Un hombre de 81 años resultó lesionado y fue trasladado a las instalaciones del Hospital General, luego de ser atropellado mientras se desplazaba a bordo de una bicicleta por calles de la Zona Centro de Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de Juan Antonio de la Fuente e Ignacio Lallave, donde Eustacio “N” circulaba en su bicicleta cuando fue impactado por un automóvil.

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$!La conductora del Nissan Versa quedó a disposición de las autoridades mientras se deslindan responsabilidades.
La conductora del Nissan Versa quedó a disposición de las autoridades mientras se deslindan responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

El vehículo involucrado fue un Nissan Versa, conducido por Ana Karen “N”, de 33 años, quien relató no haber visto al ciclista luego de que el sol le pegara en el rostro y la deslumbrara.

Tras el impacto, testigos y vecinos que a diario ven al hombre solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar y atender al ciclista.

$!El ciclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras ser atropellado en la Zona Centro.
El ciclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras ser atropellado en la Zona Centro. ULISES MARTÍNEZ

Debido a las lesiones que presentó, Eustacio “N” fue trasladado a las instalaciones del Hospital General, donde quedó bajo atención médica.

La conductora del Nissan Versa fue detenida por las autoridades mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar responsabilidades ante el Ministerio Público, además de establecer el pago de los daños y gastos médicos derivados del accidente.

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