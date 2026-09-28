Deslumbra el sol a conductora y arrolla a ciclista de la tercera edad, en la Zona Centro de Saltillo

Un hombre de 81 años resultó lesionado y fue trasladado a las instalaciones del Hospital General, luego de ser atropellado mientras se desplazaba a bordo de una bicicleta por calles de la Zona Centro de Saltillo. El accidente ocurrió en el cruce de Juan Antonio de la Fuente e Ignacio Lallave, donde Eustacio “N” circulaba en su bicicleta cuando fue impactado por un automóvil.

El vehículo involucrado fue un Nissan Versa, conducido por Ana Karen “N”, de 33 años, quien relató no haber visto al ciclista luego de que el sol le pegara en el rostro y la deslumbrara. Tras el impacto, testigos y vecinos que a diario ven al hombre solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar y atender al ciclista.