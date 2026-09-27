El ‘Padre Gofo’ sigue haciendo el bien: homenaje en Saltillo este año será con causa

La elección del lugar y del formato no es casual. El “Padre Gofo” hizo de la mezcla entre religión, cultura urbana y protesta social una parte de su identidad pública, y durante su ministerio se acercó a sectores que con frecuencia permanecían fuera de los espacios tradicionales de la Iglesia.

Se trata de la quinta edición del Tributo con causa a Adolfo Huerta Alemán “Padre Gofo”, una jornada que reunirá a Felina, Espíritu Z, Guerrero Negro, Anita Lomelí, Wdiablo Lomelí y Eliézer Trovador Rupestre. La entrada será mediante una aportación voluntaria que se destinará al tratamiento de colostomía de la pequeña Fernanda Nairobi López Vázquez.

El rock, la memoria y la solidaridad se reunirán el próximo martes 29 de septiembre a las 20:30 horas en el bar El Confesionario de Saltillo , para recordar al sacerdote Adolfo Huerta Alemán, mejor conocido como el “Padre Gofo”, con un homenaje que, además de celebrar su legado, tendrá una causa social.

Ordenado sacerdote en 2007 por el entonces obispo de Saltillo, fray Raúl Vera López, Huerta Alemán ejerció como vicario en el templo de Nuestra Señora de Atocha y posteriormente como párroco de Nuestra Señora del Refugio. Sin embargo, su trabajo pastoral rebasó los límites de los templos.

El sacerdote acompañó a familias de personas desaparecidas, migrantes, mujeres en situación de prostitución, personas empobrecidas y colectivos de la diversidad sexual, además de involucrarse en distintas causas sociales. Esa cercanía con grupos históricamente marginados también lo convirtió en una figura polémica para sectores conservadores.

Su manera de entender el sacerdocio rompía con la imagen tradicional del religioso alejado de las expresiones culturales y de las calles. En el caso del “Padre Gofo”, la sotana convivió con el rock, la protesta y el activismo social.

Vera López, quien fue su mentor, llegó a describirlo como un sacerdote incomprendido, pero comprometido con quienes se encontraban en los márgenes de la sociedad y de la propia institución religiosa.

La salud marcó sus últimos años. Huerta Alemán enfrentó complicaciones derivadas de la diabetes, problemas renales, secuelas de COVID-19 y un edema agudo de pulmón. Murió a los 44 años, después de permanecer en la Casa del Sacerdote.

Años después, su nombre permanece ligado a una frase que resumía buena parte de su pensamiento: “La lucha social se construye a todas horas”. El homenaje de este 29 de septiembre retoma precisamente esa idea al convertir su recuerdo en una actividad con una causa concreta.

Así, en un espacio dedicado al rock y a la cultura alternativa, la memoria del sacerdote volverá a encontrarse con las expresiones que también formaron parte de su vida: música, inconformidad, solidaridad y acompañamiento a quienes necesitan apoyo.