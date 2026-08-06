Multihomicidio, hallazgos de cuerpos y accidentes trágicos marcan al poniente de Saltillo en las últimas semanas

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    Multihomicidio, hallazgos de cuerpos y accidentes trágicos marcan al poniente de Saltillo en las últimas semanas
    El multihomicidio de la colonia Antonio Cárdenas dejó tres personas sin vida y una mujer gravemente herida; el presunto responsable fue detenido en Piedras Negras. HOMERO SÁNCHEZ

Una cadena de homicidios, hallazgos de personas sin vida y un accidente mortal por explosión han marcado al poniente de Saltillo en las últimas semanas, generando preocupación entre los habitantes

El poniente de Saltillo ha sido escenario de una serie de hechos que han dejado un saldo de varias personas fallecidas en las últimas semanas, generando consternación entre los habitantes de este sector. El caso más reciente es el multihomicidio registrado la tarde del martes 4 de agosto en la colonia Antonio Cárdenas, donde tres personas perdieron la vida y una mujer permanece hospitalizada en estado grave.

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De acuerdo con las investigaciones, Chad “N”, de origen estadounidense, presuntamente disparó contra la familia de su pareja, Litzy, y posteriormente huyó con su hijo Benjamin, de tres años de edad. En el ataque murieron Ana Laura de León, madre de Litzy; Emmanuel Montero, pareja de Ana Laura; y Jaqueline Mora, hermana de Litzy. La joven resultó con una herida de bala en la cabeza y permanece internada en un hospital de Saltillo.

Las autoridades lograron detener al presunto responsable cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos por el puente internacional de Piedras Negras. El menor fue localizado sano y quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). Este hecho se suma a otros acontecimientos recientes registrados en el poniente de la ciudad.

El pasado 14 de julio, agentes de la Fiscalía General del Estado localizaron el cuerpo sin vida de Rogelio, de aproximadamente 50 años de edad, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Pueblo Insurgente. Vecinos señalaron que el hombre tenía cerca de una semana sin ser visto y que era originario del Estado de México.

Un día después, el 15 de julio, autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hallazgo de otra persona sin vida en un predio de la colonia Saltillo 2000, como parte de una nueva intervención en ese sector de la ciudad.Semanas antes, el 10 de julio, una explosión por acumulación de gas en una vulcanizadora de la colonia Antonio Cárdenas dejó un hombre muerto y dos personas lesionadas.

El estallido lanzó la cortina metálica del establecimiento contra dos peatones que caminaban por la banqueta de la calle Pablo L. Sidar, en el cruce con Héctor Espinoza Galván.

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Gilberto Antonio “N”, de 31 años, murió tras ser proyectado varios metros por la fuerza de la explosión, mientras que Omar “N”, trabajador de una empresa del sector, sufrió lesiones de gravedad. También resultó herido el propietario del negocio, identificado como Jesús, conocido como “Don Chuy”, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La sucesión de estos hechos ha colocado al poniente de Saltillo como una de las zonas que más han resentido tragedias en las últimas semanas, tanto por hechos violentos como por accidentes, dejando familias afectadas y una creciente preocupación entre la población.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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