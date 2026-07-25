Despiden en redes a joven tiktoker que falleció en Saltillo

La muerte de un joven de 17 años, identificado como Kevin y conocido entre usuarios de TikTok en Saltillo, generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, condolencias y llamados a prestar mayor atención a la salud mental de adolescentes y jóvenes. De acuerdo con versiones compartidas por personas cercanas en redes sociales, el adolescente habría enviado un video de despedida a un grupo de amigos antes de que ocurrieran los hechos. También trascendió que horas antes había realizado una transmisión en vivo a través de su cuenta en TikTok. Las autoridades no han emitido información oficial sobre el contenido de esa transmisión ni sobre las circunstancias del fallecimiento.

Kevin residía en la colonia Andalucía, al poniente de Saltillo, y trabajaba en una dulcería. Quienes convivieron con él lo describieron como un joven alegre, amable y sociable, cualidades que quedaron reflejadas en las decenas de publicaciones que comenzaron a aparecer tras conocerse la noticia. Según testimonios difundidos por personas allegadas, sus padres se encontraban fuera de la ciudad cuando ocurrió el lamentable suceso. En su perfil de TikTok permanecen diversos videos que ahora son recordados por sus seguidores. El último lo muestra interpretando la canción La Buena y la Mala, de Banda Tierra Sagrada. Tras conocerse su fallecimiento, la sección de comentarios de sus publicaciones se llenó de mensajes de afecto y despedidas.

Entre las publicaciones más compartidas destaca la de una amiga, quien expresó el dolor que le dejó la noticia y lamentó no haber podido ayudarlo. En su mensaje recordó conversaciones recientes con Kevin y señaló que, aunque él aseguraba que algunas de sus acciones formaban parte de su contenido para redes sociales, tenía el presentimiento de que atravesaba un momento difícil. Su testimonio ha sido replicado por usuarios, quienes aprovecharon para enviar palabras de apoyo a la familia e insistir en la importancia de escuchar y acompañar a quienes enfrentan problemas emocionales. ¡BUSCA AYUDA! Hablar sobre lo que se siente, pedir apoyo y buscar atención profesional puede marcar la diferencia. Si una persona atraviesa una crisis emocional, presenta pensamientos relacionados con hacerse daño o notas señales de alerta en alguien cercano, es importante actuar de inmediato y no enfrentar la situación en soledad. En México existen servicios gratuitos y confidenciales de atención disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. La Línea de la Vida brinda orientación especializada en salud mental y adicciones a través del 800 911 2000, o en el 911. Si existe un riesgo inmediato para la integridad de una persona, es fundamental comunicarse al 911 para solicitar apoyo de los servicios de emergencia. Buscar ayuda es una muestra de fortaleza y puede salvar vidas.