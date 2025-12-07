Llama el Obispo de Saltillo a realizar obras de justicia y paz, con motivo del Adviento

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Llama el Obispo de Saltillo a realizar obras de justicia y paz, con motivo del Adviento
    El obispo de Saltillo, Hilario González García, exhortó a los fieles a realizar un examen de conciencia y a practicar obras de misericordia durante el tiempo de Adviento. FOTO: DAVID GUILLÉN/VANGUARDIA

El propósito es ayudar a recuperar la armonía en los ambientes vitales del creyente, como son la familia, el barrio y la ciudad, refirió en su mensaje

Con motivo del segundo domingo de Adviento, el obispo de Saltillo, Hilario González García, llamó a la comunidad católica a realizar un examen de conciencia, pero también “de responsabilidad social”.

Se pronunció por un arrepentimiento sincero de las faltas cometidas, así como por la práctica de obras de misericordia y la “promoción de la justicia y la paz”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Transportistas agradecen trabajo y seguridad en peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Todo ello, para ayudar a recuperar la armonía en los “ambientes vitales” del creyente, como son la familia, el barrio y la ciudad, agregó.

“Conversión significa, en Adviento, congruencia y buenas obras, armonía y paz”, explicó el prelado, por lo que recomendó: “Hagamos un buen examen de conciencia y de responsabilidad social en este tiempo de preparación para la Navidad”.

“¿Cuáles obras de misericordia es urgente realizar como servicio de justicia y paz en mi comunidad?”, cuestionó.

“No hagamos —subrayó— obras de caridad con el solo propósito de calmar la conciencia, sino para mostrar que en verdad la conversión ha restaurado nuestra integridad moral y espiritual”.

En una reflexión más espiritual, González García también convocó a la feligresía a armonizar las relaciones interpersonales que pudieran estar en desequilibrio.

Al respecto, exhortó: “Recibamos cordialmente a quienes hemos apartado de nuestro corazón, tal como Jesús nos recibe en el suyo”.

También instó a analizar si es sincero el acto de arrepentimiento y propósito de enmienda del creyente, pues no se debe ser como los fariseos, quienes fueron “superficiales en su conversión”.

“Hemos de ser árboles buenos, que den abundantes y muy buenos frutos; hemos de ser buen trigo, que alimente espiritualmente al mundo”, insistió.

Temas


Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Hilario González García

Organizaciones


Iglesia Católica

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo