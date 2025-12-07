Llama el Obispo de Saltillo a realizar obras de justicia y paz, con motivo del Adviento

Con motivo del segundo domingo de Adviento, el obispo de Saltillo, Hilario González García, llamó a la comunidad católica a realizar un examen de conciencia, pero también “de responsabilidad social”.

Se pronunció por un arrepentimiento sincero de las faltas cometidas, así como por la práctica de obras de misericordia y la “promoción de la justicia y la paz”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Transportistas agradecen trabajo y seguridad en peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Todo ello, para ayudar a recuperar la armonía en los “ambientes vitales” del creyente, como son la familia, el barrio y la ciudad, agregó.

“Conversión significa, en Adviento, congruencia y buenas obras, armonía y paz”, explicó el prelado, por lo que recomendó: “Hagamos un buen examen de conciencia y de responsabilidad social en este tiempo de preparación para la Navidad”.

“¿Cuáles obras de misericordia es urgente realizar como servicio de justicia y paz en mi comunidad?”, cuestionó.

“No hagamos —subrayó— obras de caridad con el solo propósito de calmar la conciencia, sino para mostrar que en verdad la conversión ha restaurado nuestra integridad moral y espiritual”.

En una reflexión más espiritual, González García también convocó a la feligresía a armonizar las relaciones interpersonales que pudieran estar en desequilibrio.

Al respecto, exhortó: “Recibamos cordialmente a quienes hemos apartado de nuestro corazón, tal como Jesús nos recibe en el suyo”.

También instó a analizar si es sincero el acto de arrepentimiento y propósito de enmienda del creyente, pues no se debe ser como los fariseos, quienes fueron “superficiales en su conversión”.

“Hemos de ser árboles buenos, que den abundantes y muy buenos frutos; hemos de ser buen trigo, que alimente espiritualmente al mundo”, insistió.