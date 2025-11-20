Despistado conductor de camioneta choca contra auto, al norte de Saltillo; no hubo lesionados

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    El choque entre una camioneta Honda y un Suzuki S-Cross provoca caos vehicular en la colonia Los Maestros FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Pese al fuerte impacto, ninguno de los conductores presentó lesiones graves

Contra un automóvil que no alcanzó a ver fue que terminó impactándose un automovilista en un accidente ocurrido la tarde de este lunes en el cruce de Miravalle y Reynosa, en la colonia Los Maestros de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo marcha en el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

$!Socorristas atendieron a los involucrados en el accidente, aunque ninguno presentó lesiones de consideración.
Socorristas atendieron a los involucrados en el accidente, aunque ninguno presentó lesiones de consideración. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El percance, registrado alrededor de las 12:00 del mediodía, dejó como afectada a Elizabeth Jiménez de Hoyos, de 36 años, quien circulaba por Reynosa con dirección a Venustiano Carranza a bordo de una camioneta Honda CR-V.

Al llegar al cruce con Miravalle, se le atravesó un vehículo Suzuki S-Cross conducido por Ramiro “N”, de 27 años, quien afirmó haber volteado hacia su lado derecho, pero no hacia el izquierdo, sin percatarse de la otra unidad.

$!Personal de Tránsito Municipal acordonó la zona mientras ajustadores evaluaban los daños tras el choque en la colonia Los Maestros.
Personal de Tránsito Municipal acordonó la zona mientras ajustadores evaluaban los daños tras el choque en la colonia Los Maestros. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El impacto entre ambos vehículos generó un caos vial, ya que quedaron obstruyendo la vialidad hasta la llegada de ajustadores y elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del siniestro.

Socorristas valoraron a ambos conductores y descartaron lesiones de gravedad; permanecieron en el sitio en espera del acuerdo entre las aseguradoras para el pago de daños y gastos médicos de ser necesario.

