Despistado conductor de camioneta choca contra auto, al norte de Saltillo; no hubo lesionados

Contra un automóvil que no alcanzó a ver fue que terminó impactándose un automovilista en un accidente ocurrido la tarde de este lunes en el cruce de Miravalle y Reynosa, en la colonia Los Maestros de Saltillo.

El percance, registrado alrededor de las 12:00 del mediodía, dejó como afectada a Elizabeth Jiménez de Hoyos, de 36 años, quien circulaba por Reynosa con dirección a Venustiano Carranza a bordo de una camioneta Honda CR-V. Al llegar al cruce con Miravalle, se le atravesó un vehículo Suzuki S-Cross conducido por Ramiro “N”, de 27 años, quien afirmó haber volteado hacia su lado derecho, pero no hacia el izquierdo, sin percatarse de la otra unidad.