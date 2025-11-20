Saltillo marcha en el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Saltillo marcha en el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Entre adelitas, tablas rítmicas, pompones y carros alegóricos, miles de familias se congregaron sobre el bulevar Venustiano Carranza para presenciar el tradicional desfile del 20 de noviembre

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
Antes de que iniciara el recorrido, la solemnidad marcó el ambiente. Las bandas de guerra abrieron con redobles firmes; después, el silencio dio paso al Himno Nacional Mexicano y a los honores a la bandera. De pie y en actitud de respeto, asistentes y participantes acompañaron el momento que enmarcó el arranque oficial de la conmemoración.

$!Participantes recorren la vialidad con figuras, vestuarios y escenografías elaboradas por alumnos y docentes.
Participantes recorren la vialidad con figuras, vestuarios y escenografías elaboradas por alumnos y docentes. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Pasadas las 10:00 horas, el bulevar Venustiano Carranza se convirtió en un escenario vivo donde contingentes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidades y escuelas normales comenzaron su avance, seguidos por corporaciones de seguridad y agrupaciones civiles. Durante el trayecto, las familias aguardaron detrás de las vallas con celulares en alto, elotes en mano y la mirada puesta en busca de algún rostro conocido entre las filas.

$!Niñas y niños de nivel preescolar marchan con entusiasmo mostrando el trabajo cívico que prepararon durante semanas para la conmemoración.
Niñas y niños de nivel preescolar marchan con entusiasmo mostrando el trabajo cívico que prepararon durante semanas para la conmemoración. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

El desfile se distinguió por su tono festivo y, al mismo tiempo, profundamente simbólico. Carrilleras, sombreros, trajes típicos y atuendos de adelitas evocaron la estética revolucionaria, mientras que las tablas rítmicas se acompañaron de música regional, con canciones norteñas que marcaron el paso y arrancaron aplausos.

$!El alcalde Javier Díaz González saluda a los contingentes y destaca el saldo blanco del evento, en una mañana donde la ciudad se reunió para celebrar su identidad.
El alcalde Javier Díaz González saluda a los contingentes y destaca el saldo blanco del evento, en una mañana donde la ciudad se reunió para celebrar su identidad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La dinámica fue constante: los contingentes avanzaban en orden y, al llegar frente al presídium —ubicado a la altura de la preparatoria Ateneo Fuente—, detenían su marcha por unos minutos para presentar su número o rutina, antes de continuar el recorrido y ceder el espacio al siguiente grupo. Desde ese punto, autoridades municipales, estatales y educativas observaron el desarrollo del desfile.

$!Contingentes escolares avanzan por el Venustiano Carranza entre música regional, tablas rítmicas y aplausos de cientos de familias.
Contingentes escolares avanzan por el Venustiano Carranza entre música regional, tablas rítmicas y aplausos de cientos de familias. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación del equipo de patinaje artístico del Colegio Nicolás Bravo, cuya ejecución sincronizada y fluida captó la atención del público, que respondió con ovaciones.

$!El desfile del 20 de noviembre en Saltillo reunió a más de 4 mil 900 participantes de todos los niveles educativos, corporaciones de seguridad y autoridades.
El desfile del 20 de noviembre en Saltillo reunió a más de 4 mil 900 participantes de todos los niveles educativos, corporaciones de seguridad y autoridades. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

De acuerdo con el parte informativo, en el desfile participaron 17 instituciones de educación básica, 16 de nivel medio, cinco de educación superior y cinco escuelas normales, además del Instituto Estatal del Deporte y la Universidad Pedagógica Nacional, lo que representó la intervención de 4 mil 960 personas, 10 carros alegóricos y 15 vehículos de apoyo de sonido.

$!Elementos de la Sedena, firmes, durante el desfile patrio.
Elementos de la Sedena, firmes, durante el desfile patrio. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

También se sumaron corporaciones como Policía Municipal, Policía Estatal, Bomberos, Protección Civil y Guardia Nacional, así como personal militar y asociaciones civiles, entre ellas el Club Mustang Saltillo.

$!Padres de familia observan desde las vallas a sus hijos desfilar orgullosamente, en una escena que reflejó el ambiente familiar que caracterizó la jornada.
Padres de familia observan desde las vallas a sus hijos desfilar orgullosamente, en una escena que reflejó el ambiente familiar que caracterizó la jornada. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

El desfile concluyó alrededor de las 12:30 horas sin incidentes. Posteriormente, cuadrillas de limpieza iniciaron labores para retirar confeti y residuos en la zona. Al retirar las vallas se reabrieron las vialidades para reanudar la circulación vehicular.

$!Integrantes de agrupaciones civiles se suman al desfile, reafirmando la diversidad de sectores que participaron en el evento.
Integrantes de agrupaciones civiles se suman al desfile, reafirmando la diversidad de sectores que participaron en el evento. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Tras finalizar el evento, el alcalde Javier Díaz González destacó la participación y el resultado de la jornada. “Es un gran desfile de dos horas y media, con muchísimas instituciones educativas y elementos de las fuerzas policiales... saldo blanco totalmente”, expresó.

$!Contingentes avanzan por Venustiano Carranza durante el desfile, en una mañana marcada por redobles de tambor y aplausos .
Contingentes avanzan por Venustiano Carranza durante el desfile, en una mañana marcada por redobles de tambor y aplausos . FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Añadió que este tipo de actos permiten mantener vivas las tradiciones cívicas de la ciudad: “Hay que seguir recordando estas tradiciones y este tipo de eventos”, señaló, al tiempo que reconoció el trabajo del personal de limpieza. “Siempre están nuestros compañeros de servicios públicos dejando lista la ciudad para poder continuar con las actividades habituales”, dijo.

$!Elementos de la Policía Municipal avanzan en formación frente a las autoridades, mostrando la presencia institucional que también formó parte del desfile cívico.
Elementos de la Policía Municipal avanzan en formación frente a las autoridades, mostrando la presencia institucional que también formó parte del desfile cívico. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Más allá de las cifras y el protocolo, la imagen que dejó la jornada fue clara: una ciudad entera detenida por unas horas para recordar su historia, celebrar su identidad y acompañar —entre música, aplausos y pasos firmes— un desfile que sigue siendo punto de encuentro entre generaciones.

TEMAS
Revolución Mexicana
Desfiles
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Organizaciones
Sedena
Gobierno de Coahuila
ayuntamiento de saltillo
Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

