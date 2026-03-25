Despliegan operativo de Semana Santa con más de mil 200 elementos en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Despliegan operativo de Semana Santa con más de mil 200 elementos en Saltillo
    Entre elementos de seguridad, drones y cámaras de vigilancia, se busca que Saltillo permanezca seguro durante Semana Santa. CORTESÍA

El dispositivo estará vigente hasta el 6 de abril; instalarán puestos de auxilio y reforzarán vigilancia en zonas turísticas

En Saltillo, con mil 248 elementos, más de 200 unidades, binomios caninos y ecuestres, así como vigilancia con drones y cámaras, arrancó el Operativo Vacacional de Semana Santa 2026.

El dispositivo se llevará a cabo del 25 de marzo al 6 de abril, con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas urbanas y rurales, así como en puntos turísticos, recreativos, restaurantes, comercios, iglesias y museos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-llaman-autoridades-a-no-exhibir-vacaciones-en-redes-sociales-ante-riesgo-de-robos-GH19690341

Durante el arranque, el alcalde Javier Díaz González señaló que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad tanto para habitantes como para visitantes durante el periodo vacacional.

“Estamos listos para este operativo, para que quienes viven en Saltillo puedan disfrutar la Semana Santa con paz y tranquilidad, y también dar la bienvenida a quienes nos visitan”, expresó.

De acuerdo con el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, participarán 215 unidades policiales, 51 cadetes, 10 binomios caninos, ocho ecuestres, además de 893 cámaras del C2 y 741 del C4 estatal enlazadas al sistema de vigilancia.

$!La vigilancia será constante durante esta temporada vacacional, especialmente en áreas turísticas.
La vigilancia será constante durante esta temporada vacacional, especialmente en áreas turísticas. CORTESÍA

El funcionario indicó que se trabajará en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, fiscalías estatal y federal, Protección Civil, Bomberos y brigadistas forestales.

Como parte del operativo, se instalaron cuatro puestos de auxilio e información turística en las entradas a la ciudad, así como dos más en el Cañón de San Lorenzo y Derramadero, donde también se difundirá información preventiva sobre incendios forestales.

Las autoridades recordaron que cualquier incidencia puede reportarse a través del 911, el número 844-414-11-14 de la Policía Municipal, el chatbot 844-893-09-09, la línea 800 Violeta, la App Saltillo Seguro al 800-846-53-82 o los grupos de WhatsApp de seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Semana Santa
Vacaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM.

CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe
El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El Viernes Santo se realizará el Viacrucis viviente, evento central.

Anuncian programa de Semana Santa 2026 en la Parroquia del Ojo de Agua, en Saltillo
Además de Coahuila y Nuevo León, son otros 12 estados los que presentan el mismo pronóstico.

Advierte Conagua riesgo alto de incendios en región Saltillo-Monterrey
Tema incómodo para la Presidenta

Tema incómodo
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Coahuila podría verse afectado por la presión de Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas, en un contexto marcado por la sequía en el norte del país.

Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica