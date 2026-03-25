Despliegan operativo de Semana Santa con más de mil 200 elementos en Saltillo

En Saltillo, con mil 248 elementos, más de 200 unidades, binomios caninos y ecuestres, así como vigilancia con drones y cámaras, arrancó el Operativo Vacacional de Semana Santa 2026. El dispositivo se llevará a cabo del 25 de marzo al 6 de abril, con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas urbanas y rurales, así como en puntos turísticos, recreativos, restaurantes, comercios, iglesias y museos.

Durante el arranque, el alcalde Javier Díaz González señaló que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad tanto para habitantes como para visitantes durante el periodo vacacional. “Estamos listos para este operativo, para que quienes viven en Saltillo puedan disfrutar la Semana Santa con paz y tranquilidad, y también dar la bienvenida a quienes nos visitan”, expresó. De acuerdo con el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, participarán 215 unidades policiales, 51 cadetes, 10 binomios caninos, ocho ecuestres, además de 893 cámaras del C2 y 741 del C4 estatal enlazadas al sistema de vigilancia.

El funcionario indicó que se trabajará en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, fiscalías estatal y federal, Protección Civil, Bomberos y brigadistas forestales. Como parte del operativo, se instalaron cuatro puestos de auxilio e información turística en las entradas a la ciudad, así como dos más en el Cañón de San Lorenzo y Derramadero, donde también se difundirá información preventiva sobre incendios forestales. Las autoridades recordaron que cualquier incidencia puede reportarse a través del 911, el número 844-414-11-14 de la Policía Municipal, el chatbot 844-893-09-09, la línea 800 Violeta, la App Saltillo Seguro al 800-846-53-82 o los grupos de WhatsApp de seguridad.

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