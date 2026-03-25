Saltillo: llaman autoridades a no exhibir vacaciones en redes sociales ante riesgo de robos

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, enfatizó que la discreción es clave para evitar robos, ya que grupos delictivos suelen monitorear la actividad de los usuarios en internet.

Ante la proximidad del periodo vacacional, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo alertó a la población sobre el riesgo de publicar sus planes de viaje en plataformas digitales.

“No publicar en las redes sociales que salen de vacaciones, porque muchas veces por ahí mismo merodean en las redes sociales, se dan cuenta y es cuando van a las casas”, advirtió el funcionario.

Además de la precaución digital, Garza Félix recomendó verificar físicamente cada acceso de la vivienda y apoyarse en redes de confianza antes de abandonar la ciudad por varios días.

“Dejen bien cerradas sus casas, que chequen que estén bien las cerraduras de las puertas, de las ventanas, que por lo general dejen el domicilio recomendado con algún vecino”, señaló.

El comisionado informó que la corporación mantendrá operativos permanentes para reforzar la seguridad en fraccionamientos abiertos y cerrados, buscando proteger el patrimonio de quienes salen de la ciudad.

“Hay que recordar que en estas fechas también mucha ciudadanía sale de vacaciones y dejan las viviendas solas y queremos terminar este operativo con saldo blanco”, explicó Garza Félix.

Para garantizar la tranquilidad en las entradas a la capital, se coordinarán acciones con la Sexta Zona Militar en los límites con Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí.