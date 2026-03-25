Saltillo: llaman autoridades a no exhibir vacaciones en redes sociales ante riesgo de robos

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Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Saltillo: llaman autoridades a no exhibir vacaciones en redes sociales ante riesgo de robos
    Comisionado de Seguridad recomienda reforzar medidas en viviendas antes de salir de la ciudad. ARCHIVO

Se implementarán operativos y filtros de seguridad en accesos carreteros para prevenir delitos y accidentes en Semana Santa

Ante la proximidad del periodo vacacional, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo alertó a la población sobre el riesgo de publicar sus planes de viaje en plataformas digitales.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, enfatizó que la discreción es clave para evitar robos, ya que grupos delictivos suelen monitorear la actividad de los usuarios en internet.

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“No publicar en las redes sociales que salen de vacaciones, porque muchas veces por ahí mismo merodean en las redes sociales, se dan cuenta y es cuando van a las casas”, advirtió el funcionario.

Además de la precaución digital, Garza Félix recomendó verificar físicamente cada acceso de la vivienda y apoyarse en redes de confianza antes de abandonar la ciudad por varios días.

“Dejen bien cerradas sus casas, que chequen que estén bien las cerraduras de las puertas, de las ventanas, que por lo general dejen el domicilio recomendado con algún vecino”, señaló.

El comisionado informó que la corporación mantendrá operativos permanentes para reforzar la seguridad en fraccionamientos abiertos y cerrados, buscando proteger el patrimonio de quienes salen de la ciudad.

“Hay que recordar que en estas fechas también mucha ciudadanía sale de vacaciones y dejan las viviendas solas y queremos terminar este operativo con saldo blanco”, explicó Garza Félix.

Para garantizar la tranquilidad en las entradas a la capital, se coordinarán acciones con la Sexta Zona Militar en los límites con Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí.

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Asimismo, se instalarán puntos de control en Derramadero con presencia de Protección Civil, Bomberos y ambulancias para atender cualquier contingencia o accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Finalmente, el funcionario recordó que los grupos de WhatsApp y el número “800 Violeta” permanecen activos para reportar cualquier situación sospechosa o casos de violencia de género de manera inmediata.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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