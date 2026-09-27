Destacan ‘Activa tu Parque’ como experiencia exitosa de Saltillo

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    Destacan ‘Activa tu Parque’ como experiencia exitosa de Saltillo
    Alberto Salinas, titular del Implan Saltillo, presentó el programa Activa tu Parque durante la sesión realizada en Oaxaca. FRANCISCO MUÑIZ

Saltillo estuvo presente en la 18.ª Sesión Ordinaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México donde el Implan expuso el programa de rehabilitación de espacios públicos que se desarrolla en la ciudad

El programa “Activa tu Parque”, implementado en Saltillo para la rehabilitación y activación de espacios públicos, fue presentado como una experiencia de buenas prácticas municipales durante la 18.ª Sesión Ordinaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México, realizada en Oaxaca.

Alberto Salinas, titular del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan), explicó que el organismo acudió al encuentro para compartir el trabajo que se desarrolla mediante este programa, que combina la rehabilitación física de parques con actividades deportivas y culturales.

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“Fuimos a Oaxaca y como Implan fuimos a exponer el programa que hemos desarrollado desde nuestra oficina, que es el programa Activa tu Parque, el programa de rehabilitación de espacios públicos”, señaló.

De acuerdo con Salinas, la experiencia generó interés entre representantes de otras ciudades, por lo que consideró que el modelo podría ser replicado en otros municipios.

Como parte de “Activa tu Parque”, Saltillo ha intervenido hasta el momento 21 espacios públicos. El programa contempla no solo la rehabilitación de infraestructura, sino también la realización de actividades posteriores para mantener estos lugares en uso.

Una de las acciones que se han incorporado es ‘Calle por Cancha’, mediante la cual se organizaron torneos de futbol entre grupos de distintas colonias. La primera edición concluyó con una Copa de Campeones y el Implan prevé una segunda edición a partir de octubre.

Salinas señaló que el intercambio con otras ciudades también ha permitido conocer modelos de administración de parques, con referencias de ciudades como San Antonio, Austin y San Pedro Garza García.

El objetivo para este año, explicó, es sumar cuatro espacios más a los 21 ya intervenidos, con lo que “Activa tu Parque” llegaría a 25 parques rehabilitados al cierre de 2026.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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