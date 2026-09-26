Llega Lulo Gelato a Saltillo y abre su primera sucursal en Parque Centro

Lulo Gelato & Sorbetto abrió este sábado 26 de septiembre su primera sucursal en Saltillo, ubicada en el complejo Parque Centro, como parte de su expansión a nuevas ciudades. La nueva sucursal de la marca, con presencia también en Guadalajara y Monterrey, es encabezada por la emprendedora Melissa Quijano Aguirre, quien explicó que el establecimiento ofrecerá más de 30 sabores, entre gelatos elaborados a base de leche, sorbetos a base de agua y cuatro opciones sin azúcar.

Entre los sabores que forman parte de la oferta se encuentran combinaciones como coco con limón y su especialidad, queso de cabra con mermelada de guayaba, servidos en conos tipo waffle elaborados en el propio establecimiento. Con motivo de la apertura, la marca anunció mil conos gratuitos que se entregaron desde el medio día.

Quijano Aguirre señaló que la ubicación fue elegida por su localización y por el concepto del complejo Parque Centro, al que consideró un espacio adecuado para caminar, convivir y disfrutar de un helado. Mauricio Vélez, director general, explicó que la llegada a Saltillo representa la séptima tienda de la empresa y destacó el vínculo de la marca con la convivencia familiar. “Lulo es familia, Lulo es justamente esto que estamos viviendo aquí, es congregarnos en torno al postre, en torno al helado y sobre todo hacerlo en torno a un producto que sea súper súper delicioso”, expresó.

Vélez señaló que la empresa busca utilizar ingredientes naturales en sus productos y destacó entre sus sabores el de queso de cabra con guayaba. También mencionó que la marca nació con la intención de desarrollar una propuesta dentro de la categoría de los helados. El acto inaugural fue encabezado por el alcalde Javier Díaz González, quien destacó la instalación de nuevos negocios en la ciudad y señaló que este tipo de emprendimientos contribuyen a la generación de empleos y a ampliar las opciones de recreación para las familias.

“Lo más importante es que en Saltillo se sigue emprendiendo, se siguen instalando negocios, Saltillo se sigue consolidando como una de las ciudades más competitivas de nuestro país”, declaró. Como parte del acto inaugural, un sacerdote realizó la bendición del establecimiento. Posteriormente llevaron a cabo el tradicional corte de listón con el que quedó formalmente inaugurada la sucursal.