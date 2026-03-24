Destina Saltillo más de mil millones de pesos a obra social y seguridad

El municipio de Saltillo destinará más de mil millones de pesos durante 2026 a proyectos de infraestructura social, seguridad pública y programas de atención ciudadana, informó el alcalde Javier Díaz González. Dentro de este monto, más de 300 millones de pesos corresponden a obras sociales que se ejecutarán en coordinación con el Gobierno del Estado, enfocadas en pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de calles, electrificación, agua y drenaje.

“Aquí en Saltillo son más de 300 millones de pesos entre estado y municipio de puras obras sociales”, señaló. Además, se contempla una inversión de 60 millones de pesos en el programa “Activa tu parque”, en conjunto con la iniciativa privada. SEGURIDAD Y ATENCIÓN SOCIAL Como parte de la estrategia, el alcalde anunció la creación del agrupamiento “Infancia Segura”, enfocado en la protección de menores y la atención a la violencia familiar. Esta acción se concentrará en 25 colonias identificadas con alta incidencia en este tipo de problemáticas, mediante brigadas transversales. “En las próximas semanas anunciaremos un nuevo agrupamiento: ‘Infancia Segura’, enfocado en proteger a los menores y erradicar la violencia familiar”, indicó.

En materia de seguridad, también se informó sobre la rehabilitación de “El Nido”, base del Grupo de Reacción Sureste (GRS), así como la próxima entrega de 15 nuevas patrullas, motocicletas todo terreno, uniformes y equipo para brigadistas. “La meta es superar las 80 unidades nuevas en esta administración”, subrayó. DEPORTE COMO PREVENCIÓN El edil agregó que, como parte de las acciones de prevención, se abrirán cursos de natación en las albercas municipales de Mirasierra, Saltillo 2000 y el Multideportivo El Sarape.

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