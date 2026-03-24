Persiste problemática en Catedral de Saltillo por excremento de palomas

La Catedral de Santiago en Saltillo enfrenta un reto de mantenimiento debido a la sobrepoblación de palomas en el Centro Histórico, según informó el párroco, Juan Manuel Ledezma. Comentó que la acumulación de desechos ha llegado a niveles críticos, afectando la operatividad de los desagües del edificio. “Cuando empezamos los trabajos era demasiado el excremento que ya estaba tapado todas las canales pluviales de la catedral, o sea, son costales, no es poquita, es una cantidad enorme”, explicó el sacerdote.

Recordó que el 29 de septiembre del año pasado, tras la inauguración de la luz arquitectónica, el recinto estaba impecable. Sin embargo, en pocos meses, la situación cambió drásticamente, obligando a la contratación de personal especializado para labores de limpieza. “Sí tienes que contratar personal para que haga la limpieza de lo que no tenías programado”, señaló. Estas jornadas de mantenimiento se realizan actualmente cada quince días para evitar que el daño sea mayor. A pesar de la suciedad y la presencia de restos orgánicos en las partes altas, el clérigo aseguró que la estructura del templo es segura. “No presenta ningún daño que se pueda caer ninguna de las estructuras”, afirmó para dar tranquilidad a los visitantes.

Respecto a posibles soluciones, descartó métodos de sonido y enfatizó que el manejo de las aves es complejo. “Son parte del ecosistema de aquí del centro de la ciudad”, comentó, señalando que no depende únicamente de la Iglesia resolverlo. Finalmente, hizo un llamado a los fieles y ciudadanos para cuidar el patrimonio de la ciudad. Pidió a los visitantes no tirar basura, no pegar chicles ni rayar las banquetas, con el fin de conservar el bien inmueble que pertenece a todos.

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