¡Llegará ‘Anidando Cine’ al Museo de las Aves con películas Ghibli en Saltillo y entradas gratis!

El cupo será limitado y todas las películas se proyectarán a las 17 horas los días 1, 8, 16, 22 y 30 de abril de 2026; además, por el Día del Niño, las infancias tendrán entrada gratuita al MUSAVE.

En Saltillo, el Museo de las Aves de México (MUSAVE) realizará en abril el ciclo de películas “Anidando Cine”, con entrada libre para todo público en esta temporada vacacional por Semana Santa con filmes del famoso estudio japonés Studio Ghibli.

“Anidando Cine” es parte de los talleres educativos, artísticos y culturales que el MUSAVE realiza mes con mes en sus instalaciones para fomentar una oferta cultural única en la capital de Coahuila.

¿CUÁLES SERÁN LAS PELÍCULAS QUE SE PROYECTARÁN?

El primero de abril se proyectará la primera película ganadora del premio Óscar de habla no inglesa “El viaje de Chihiro” del director Hayao Miyazaki, que narra la odisea de una niña atrapada en un mundo mágico y sobrenatural para salvar a sus padres y regresar al mundo humano.

El miércoles 8 de abril será el turno del film “El Castillo Vagabundo” también dirigida por Miyazaki, tratándose de las aventuras de una fabricante de sombreros que fue embrujada por una hechicera y que encuentra refugio en la casa ambulante de un mago poco ortodoxo.

Para el jueves 16 de abril se transmitirá “La princesa Mononoke” que sigue el conflicto entre una princesa del bosque y sus seres sobrenaturales contra el abuso de la mecanización tecnológica de un principado que amenaza con terminar todo a su paso.

La siguiente proyección será el 22 de abril con “El niño y la garza”, narrando la historia de un niño que lidia con el duelo de la muerte de su madre, sin embargo, es atrapado en otro mundo donde el espacio-tiempo se enreda con su propio mundo.

El ciclo “Anidando Cine” concluirá en El Día del Niño con la proyección de la película “Mi Vecino Totoro”, también dirigida por Hayao Miyazaki sobre las aventuras fantásticas de dos jóvenes hermanas en la campiña de Japón.

El MUSAVE tendrá actividades culturales en todo el mes de abril como talleres educativos sobre el hábitat de las aves, recorridos guiados, así como otras exposiciones artísticas.