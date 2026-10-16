Destroza joven su auto tras quedarse dormido al volante en Saltillo

Un aparatoso accidente automovilístico estuvo a punto de terminar en tragedia durante la madrugada del viernes, luego de que un joven conductor se estrellara contra la base de un puente vehicular sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo. El impacto fue de tal magnitud que el motor del automóvil atravesó el tablero y el conductor terminó con una severa lesión en la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando Edwin, de 23 años, circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo en dirección al oriente. Presuntamente, el cansancio acumulado tras concluir una larga jornada laboral terminó por vencerlo al volante, provocando que perdiera el control de la unidad y se proyectara directamente contra la estructura de concreto de un puente vehicular, a la altura de la calle Cristóbal Pereas.

La fuerza de la colisión dejó el automóvil severamente destrozado de la parte frontal, mientras que el motor se desplazó hacia el interior del vehículo hasta atravesar el tablero. Pese a lo aparatoso del percance y los daños que sufrió la unidad, el joven logró salir por su propio pie, una situación que sorprendió a quienes se aproximaron para auxiliarlo.