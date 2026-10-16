Destroza joven su auto tras quedarse dormido al volante en Saltillo

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    Destroza joven su auto tras quedarse dormido al volante en Saltillo
    El motor del automóvil se desplazó hacia el interior de la unidad y atravesó el tablero debido a la fuerza del impacto. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas, a la altura de la calle Cristóbal Pereas; el afectado, de 23 años, fue llevado a la Clínica 82 del IMSS y se reportó fuera de peligro

Un aparatoso accidente automovilístico estuvo a punto de terminar en tragedia durante la madrugada del viernes, luego de que un joven conductor se estrellara contra la base de un puente vehicular sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo. El impacto fue de tal magnitud que el motor del automóvil atravesó el tablero y el conductor terminó con una severa lesión en la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando Edwin, de 23 años, circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo en dirección al oriente. Presuntamente, el cansancio acumulado tras concluir una larga jornada laboral terminó por vencerlo al volante, provocando que perdiera el control de la unidad y se proyectara directamente contra la estructura de concreto de un puente vehicular, a la altura de la calle Cristóbal Pereas.

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La fuerza de la colisión dejó el automóvil severamente destrozado de la parte frontal, mientras que el motor se desplazó hacia el interior del vehículo hasta atravesar el tablero. Pese a lo aparatoso del percance y los daños que sufrió la unidad, el joven logró salir por su propio pie, una situación que sorprendió a quienes se aproximaron para auxiliarlo.

$!El joven de 23 años sufrió una lesión en la pierna derecha y presentó una abundante hemorragia tras el percance.
El joven de 23 años sufrió una lesión en la pierna derecha y presentó una abundante hemorragia tras el percance. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal, quienes resguardaban el sector, acudieron de inmediato para tomar conocimiento del accidente y brindar apoyo al conductor. Sin embargo, al observar que presentaba una abundante hemorragia en la pierna derecha, ocasionada por un corte que habría sufrido durante el desplazamiento del motor, solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

Minutos después, arribaron los socorristas, quienes le brindaron los primeros auxilios y valoraron la lesión antes de trasladarlo a la Clínica 82 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A pesar de la gravedad del impacto y de la herida que presentaba, su estado de salud fue reportado fuera de peligro.

Finalmente, las autoridades quedaron a cargo de tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias exactas del accidente. La principal línea preliminar apunta a que el cansancio habría provocado que el conductor se quedara dormido, aunque serán las investigaciones las que determinen cómo ocurrió el choque.

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