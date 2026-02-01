Destroza su auto al estrellarse contra señalamiento y es detenido en Saltillo

Un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente vehicular durante la madrugada de este domingo, al impactarse contra la base de un señalamiento tipo bandera en el sector de la colonia San Ramón, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas, cuando el responsable conducía un vehículo Chevrolet Chevy sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de norte a sur, en compañía de otro hombre. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se distrae con celular y choca contra camioneta estacionada en Virreyes Residencial

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a la altura de la calle 21 de Marzo e intentar incorporarse al puente vehicular que cruza sobre la calle 2 de Abril, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que se estrellara de manera aparatosa contra la base del señalamiento vial. Testigos del percance solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido.