Destroza su auto al estrellarse contra señalamiento y es detenido en Saltillo

Saltillo
/ 1 febrero 2026
    El vehículo Chevrolet Chevy terminó con severos daños tras impactarse contra el señalamiento vial. FOTO: MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que habría provocado que perdiera el control

Un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente vehicular durante la madrugada de este domingo, al impactarse contra la base de un señalamiento tipo bandera en el sector de la colonia San Ramón, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas, cuando el responsable conducía un vehículo Chevrolet Chevy sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de norte a sur, en compañía de otro hombre.

$!El accidente ocurrió durante la madrugada en el sector de la colonia San Ramón.
El accidente ocurrió durante la madrugada en el sector de la colonia San Ramón. FOTO: MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a la altura de la calle 21 de Marzo e intentar incorporarse al puente vehicular que cruza sobre la calle 2 de Abril, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que se estrellara de manera aparatosa contra la base del señalamiento vial.

Testigos del percance solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al periférico Luis Echeverría Álvarez para atender el percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al periférico Luis Echeverría Álvarez para atender el percance. FOTO: MARTÍN ROJAS

Al arribar, los oficiales procedieron con la detención del conductor. En tanto, el copiloto presentó un fuerte golpe en la cabeza, motivo por el cual se solicitó la presencia de paramédicos.

Socorristas de la Cruz Roja acudieron para valorar a los involucrados, quienes, pese a presentar diversas contusiones, no requirieron traslado a un hospital.

Finalmente, el vehículo fue remolcado por una grúa y el accidente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar las responsabilidades correspondientes.

