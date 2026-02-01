Saltillo: se distrae con celular y choca contra camioneta estacionada en Virreyes Residencial

El conductor de una camioneta tipo pick up GMC Sierra protagonizó un accidente vehicular durante la madrugada de este domingo, luego de impactarse contra una camioneta tipo SUV de la marca Mazda que se encontraba debidamente estacionada en calles de la colonia Virreyes Residencial de Saltillo .

El percance se registró alrededor de las 03:30 horas, cuando el responsable circulaba sobre la calle Europa con dirección de norte a sur. Metros antes de llegar a la intersección con la calle Formosa, presuntamente perdió el control del volante al intentar recoger un teléfono celular que se le había caído, lo que derivó en un impacto frontal contra la unidad estacionada.

Vecinos del sector, al escuchar el fuerte golpe, salieron a verificar la situación y solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y dialogar con las partes involucradas.