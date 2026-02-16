Detienen a chofer y aseguran camión tras muerte de peatón en Saltillo

Elementos de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvieron al conductor y aseguraron un camión de la empresa Ciel, señalado como probable responsable de un atropellamiento ocurrido durante la madrugada de este lunes, en el que un hombre perdió la vida.

La detención se realizó luego de un seguimiento policial desde el periférico Luis Echeverría Álvarez hasta el bulevar Emilio Arizpe, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, donde la unidad fue ubicada y asegurada como parte de las diligencias iniciales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre muere arrollado por camión repartidor de agua; conductor se da a la fuga