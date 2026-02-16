Detienen a chofer y aseguran camión tras muerte de peatón en Saltillo

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Detienen a chofer y aseguran camión tras muerte de peatón en Saltillo
    Moisés, de 45 años, quedó a disposición del Ministerio Público mientras se integran las investigaciones. Cortesía

La autoridad revisa cámaras urbanas y peritajes para verificar la versión del conductor, quien aseguró que el peatón se habría arrojado al paso del camión

Elementos de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvieron al conductor y aseguraron un camión de la empresa Ciel, señalado como probable responsable de un atropellamiento ocurrido durante la madrugada de este lunes, en el que un hombre perdió la vida.

La detención se realizó luego de un seguimiento policial desde el periférico Luis Echeverría Álvarez hasta el bulevar Emilio Arizpe, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, donde la unidad fue ubicada y asegurada como parte de las diligencias iniciales.

$!La detención se realizó tras un seguimiento desde el periférico Luis Echeverría hasta el bulevar Emilio Arizpe.
La detención se realizó tras un seguimiento desde el periférico Luis Echeverría hasta el bulevar Emilio Arizpe. Cortesía

De acuerdo con los reportes, el conductor fue interceptado por los agentes y trasladado para quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

El operador, identificado como Moisés, de 45 años, quedó bajo custodia del Ministerio Público mientras la Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.

$!Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron la unidad involucrada.
Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron la unidad involucrada. Cortesía

De manera extraoficial, se indicó que en su primera declaración, el conductor mencionó que el peatón presuntamente se habría arrojado al paso del camión. Esta versión forma parte de las líneas de investigación y será confirmada o descartada por la autoridad con base en los peritajes, videos de cámaras urbanas y demás pruebas integradas al expediente.

