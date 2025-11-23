Cateo en Piedras Negras deja dos detenidos y decomiso de narcóticos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos personas fueron detenidas durante un operativo de cateo ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en colaboración con la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, en un domicilio de la colonia Villa Real, en Piedras Negras. La acción se llevó a cabo en la vivienda de la calle Infante Alfonso de Portugal.

El cateo se originó tras denuncias anónimas de vecinos que alertaron sobre la presencia de personas desconocidas en la zona y la presunta venta de drogas a jóvenes del sector. A partir de estas denuncias, las fuerzas federales realizaron labores de inteligencia que permitieron recabar los elementos necesarios para solicitar la orden judicial correspondiente ante el juez tercero de distrito.

El ingreso al domicilio se efectuó sin incidentes, sin enfrentamientos ni resistencia por parte de los ocupantes. Los elementos federales establecieron un perímetro de seguridad y ejecutaron el cateo conforme a los protocolos establecidos. Durante la acción, se aseguraron narcóticos y se detuvo a dos individuos que se encontraban en posesión de las sustancias.

DETENIDOS Y SEGUIMIENTO LEGAL

Los arrestados fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, donde enfrentarán cargos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de distribución. Las autoridades informaron que se continuará con el procedimiento legal para determinar la situación jurídica de los implicados, que podrían ser llevados a juicio por la posesión de drogas controladas en cantidades destinadas a la venta.

El operativo se realiza en el marco de los esfuerzos de las fuerzas federales para combatir el tráfico de drogas en Piedras Negras y prevenir la exposición de menores y jóvenes a sustancias ilícitas. La acción fue resultado del trabajo coordinado entre la Sedena, la Guardia Nacional y la Marina, así como de la participación ciudadana a través de denuncias anónimas, lo que permitió actuar de manera oportuna y segura.

