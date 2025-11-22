Detienen a conductor fugitivo tras arrollar a motociclista en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    Detienen a conductor fugitivo tras arrollar a motociclista en Ramos Arizpe
    El motociclista lesionado fue atendido por paramédicos antes de ser trasladado a la Clínica Dos del IMSS. FOTO: CORTESÍA

Un joven resultó lesionado al ser impactado por un vehículo cuyo conductor huyó

Robin Emmanuel “N”, de 20 años, resultó lesionado la tarde de este viernes tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor intentó darse a la fuga. El percance ocurrió sobre la lateral del bulevar Miguel Ramos Arizpe, en su cruce con la carretera Los Pinos.

El motociclista lesionado fue atendido por paramédicos antes de ser trasladado a la Clínica Dos del IMSS. FOTO: CORTESÍA

Según testigos, el motociclista circulaba en dirección a Saltillo cuando un automóvil, presuntamente un Chevrolet, se pasó la luz roja del semáforo e impactó al joven. Tras la colisión, el automovilista continuó su marcha sin detenerse a auxiliar a la víctima.

Elementos de la Policía de Tránsito recaban información en el cruce del bulevar Ramos Arizpe y la carretera Los Pinos, lugar del accidente. FOTO: CORTESÍA

Personal de Tránsito Municipal que tomó conocimiento del hecho inició de inmediato una persecución. Los oficiales lograron ubicar y asegurar al conductor responsable metros adelante, en la gasolinera conocida como “Las Gemelas”, sobre el mismo bulevar Miguel Ramos Arizpe.

La rápida intervención de Tránsito Municipal permitió la detención del presunto responsable en una gasolinera cercana. FOTO: CORTESÍA

Mientras los agentes de Tránsito realizaban las primeras indagatorias con el conductor detenido, paramédicos atendieron al joven Robin Emmanuel en el sitio. Tras valorar sus lesiones, el personal de emergencias lo trasladó a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS para recibir la atención médica correspondiente.

Será la autoridad competente la encargada de determinar la situación legal del conductor detenido y de continuar con la investigación para establecer con precisión las responsabilidades del accidente.

