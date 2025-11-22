Detienen a conductor fugitivo tras arrollar a motociclista en Ramos Arizpe

Robin Emmanuel “N”, de 20 años, resultó lesionado la tarde de este viernes tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor intentó darse a la fuga. El percance ocurrió sobre la lateral del bulevar Miguel Ramos Arizpe, en su cruce con la carretera Los Pinos. TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención Saltillo! Anuncian cierre parcial en el Periférico LEA del lunes próximo al jueves por rehabilitación de rejilla

Según testigos, el motociclista circulaba en dirección a Saltillo cuando un automóvil, presuntamente un Chevrolet, se pasó la luz roja del semáforo e impactó al joven. Tras la colisión, el automovilista continuó su marcha sin detenerse a auxiliar a la víctima.

Personal de Tránsito Municipal que tomó conocimiento del hecho inició de inmediato una persecución. Los oficiales lograron ubicar y asegurar al conductor responsable metros adelante, en la gasolinera conocida como “Las Gemelas”, sobre el mismo bulevar Miguel Ramos Arizpe.