Detienen a cuatro hombres con órdenes de aprehensión durante operativo nocturno en Saltillo

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    Detienen a cuatro hombres con órdenes de aprehensión durante operativo nocturno en Saltillo
    Además de los cuatro requeridos por la justicia, otras 21 personas fueron remitidas ante el juez cívico por faltas administrativas. CORTESÍA

El despliegue se extendió por Cerro del Pueblo, Guayulera, Pueblo Insurgente, Espinoza Mireles y Satélite Sur; otras 21 personas fueron remitidas ante el juez cívico

Cuatro hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes fueron detenidos durante un operativo nocturno realizado entre el martes y la madrugada de este miércoles en distintos sectores de Saltillo.

Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel ‘¨N¨, requerido por el delito de despojo; Luis Alberto ¨N¨, por robo especialmente calificado cometido con violencia; Jaime Gerardo ¨N¨, por robo con intimidación a las personas y robo de vehículo, y José Alberto ¨N¨, por posesión simple de narcóticos.

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Las detenciones se realizaron durante recorridos de vigilancia en colonias del poniente de la ciudad, entre ellas Cerro del Pueblo, Guayulera, Pueblo Insurgente, Espinoza Mireles y Satélite Sur. Durante el mismo despliegue también fueron detenidas otras 21 personas por distintas faltas administrativas, quienes quedaron a disposición del juez cívico.

En total, el operativo concluyó con 25 personas detenidas, entre ellas seis mujeres y 19 hombres. Los cuatro individuos con órdenes de aprehensión quedaron sujetos al procedimiento correspondiente, mientras que las demás personas fueron remitidas ante la autoridad cívica.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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