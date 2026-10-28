Detienen a cuatro hombres con órdenes de aprehensión durante operativo nocturno en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El despliegue se extendió por Cerro del Pueblo, Guayulera, Pueblo Insurgente, Espinoza Mireles y Satélite Sur; otras 21 personas fueron remitidas ante el juez cívico
Cuatro hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes fueron detenidos durante un operativo nocturno realizado entre el martes y la madrugada de este miércoles en distintos sectores de Saltillo.
Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel ‘¨N¨, requerido por el delito de despojo; Luis Alberto ¨N¨, por robo especialmente calificado cometido con violencia; Jaime Gerardo ¨N¨, por robo con intimidación a las personas y robo de vehículo, y José Alberto ¨N¨, por posesión simple de narcóticos.
Las detenciones se realizaron durante recorridos de vigilancia en colonias del poniente de la ciudad, entre ellas Cerro del Pueblo, Guayulera, Pueblo Insurgente, Espinoza Mireles y Satélite Sur. Durante el mismo despliegue también fueron detenidas otras 21 personas por distintas faltas administrativas, quienes quedaron a disposición del juez cívico.
En total, el operativo concluyó con 25 personas detenidas, entre ellas seis mujeres y 19 hombres. Los cuatro individuos con órdenes de aprehensión quedaron sujetos al procedimiento correspondiente, mientras que las demás personas fueron remitidas ante la autoridad cívica.