Detienen a cuatro hombres con órdenes de aprehensión durante operativo nocturno en Saltillo

Cuatro hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes fueron detenidos durante un operativo nocturno realizado entre el martes y la madrugada de este miércoles en distintos sectores de Saltillo.

Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel ‘¨N¨, requerido por el delito de despojo; Luis Alberto ¨N¨, por robo especialmente calificado cometido con violencia; Jaime Gerardo ¨N¨, por robo con intimidación a las personas y robo de vehículo, y José Alberto ¨N¨, por posesión simple de narcóticos.