Se brinca para entrar a su casa, se desprende un bloque y acaba con fracturas en Saltillo

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    Se brinca para entrar a su casa, se desprende un bloque y acaba con fracturas en Saltillo
    Una ambulancia trasladó al adolescente a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió cerca de las 20:30 horas en el cruce de Guaymas y Hermosillo; el joven presentó una hemorragia activa y fue llevado a la Clínica 2 del IMSS

Un joven de aproximadamente 16 años resultó con fracturas expuestas en ambas piernas luego de intentar brincar la barda de su domicilio, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer martes, en el cruce de las calles Guaymas y Hermosillo, en la colonia Nuevo Mirasierra.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/chocan-motocicletas-y-dejan-a-tres-lesionados-en-saltillo-KE24130309

El reporte se recibió alrededor de las 20:30 horas, hasta donde acudió una ambulancia para brindarle atención médica.

El adolescente intentó saltar desde una altura aproximada de dos metros y medio, pero cayó luego de que uno de los bloques de concreto se desprendiera y le cayera encima de las extremidades inferiores, lo que le provocó lesiones y una hemorragia activa.

Al momento de la valoración, el joven se encontraba consciente y orientado, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

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