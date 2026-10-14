Se brinca para entrar a su casa, se desprende un bloque y acaba con fracturas en Saltillo

Los hechos ocurrieron la noche de ayer martes, en el cruce de las calles Guaymas y Hermosillo, en la colonia Nuevo Mirasierra.

Un joven de aproximadamente 16 años resultó con fracturas expuestas en ambas piernas luego de intentar brincar la barda de su domicilio, en Saltillo .

El reporte se recibió alrededor de las 20:30 horas, hasta donde acudió una ambulancia para brindarle atención médica.

El adolescente intentó saltar desde una altura aproximada de dos metros y medio, pero cayó luego de que uno de los bloques de concreto se desprendiera y le cayera encima de las extremidades inferiores, lo que le provocó lesiones y una hemorragia activa.

Al momento de la valoración, el joven se encontraba consciente y orientado, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.