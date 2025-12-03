Detienen a dos por robar costales de ropa de vivienda, en Saltillo

Dos hombres fueron detenidos cuando intentaron llevarse costales y maletas con ropa de un domicilio ubicado en la privada La Torre.

Se trata de César Alejandro N. y Abraham Emanuel N., quienes ahora se encuentran recluidos en el penal varonil. Se les sigue una investigación por el delito de robo a vivienda, bajo el número de causa 2253/2025. Según información extraoficial del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Policía Municipal, el atraco ocurrió cerca de las 5:30 de la tarde.

La afectada, Mónica N., solicitó el apoyo de los oficiales, ya que le avisaron que dos hombres habían ingresado al domicilio marcado con el número 120, ubicado en la calle Sauz. Al atender el reporte, los policías confirmaron que dos personas salían de la vivienda cargando bolsas de hule de color negro. Cada uno llevaba además una mochila en la espalda, la cual contenía aparatos electrónicos.

Al no poder comprobar que eran propietarios de la casa, se procedió a su detención y traslado a las celdas. Al ser sorprendidos en flagrancia, ambos fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde ya se les dictó la vinculación a proceso. Pasarán todo el mes de diciembre en prisión y el 4 de enero deberán presentarse a una audiencia.