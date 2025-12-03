Detienen a dos por robar costales de ropa de vivienda, en Saltillo

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Detienen a dos por robar costales de ropa de vivienda, en Saltillo
    Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Por robar en vivienda fueron recluidos en el penal a la espera de su proceso

Dos hombres fueron detenidos cuando intentaron llevarse costales y maletas con ropa de un domicilio ubicado en la privada La Torre.

Se trata de César Alejandro N. y Abraham Emanuel N., quienes ahora se encuentran recluidos en el penal varonil. Se les sigue una investigación por el delito de robo a vivienda, bajo el número de causa 2253/2025. Según información extraoficial del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Policía Municipal, el atraco ocurrió cerca de las 5:30 de la tarde.

La afectada, Mónica N., solicitó el apoyo de los oficiales, ya que le avisaron que dos hombres habían ingresado al domicilio marcado con el número 120, ubicado en la calle Sauz. Al atender el reporte, los policías confirmaron que dos personas salían de la vivienda cargando bolsas de hule de color negro. Cada uno llevaba además una mochila en la espalda, la cual contenía aparatos electrónicos.

Al no poder comprobar que eran propietarios de la casa, se procedió a su detención y traslado a las celdas. Al ser sorprendidos en flagrancia, ambos fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde ya se les dictó la vinculación a proceso. Pasarán todo el mes de diciembre en prisión y el 4 de enero deberán presentarse a una audiencia.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Recordaron que desde el sexenio anterior, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, se ha utilizado la plataforma presidencial para promover una ideología política, por lo que llamó a emitir las medidas cautelares necesarias.

Afirman que Sheinbaum utilizó recursos públicos para mitin de la 4T
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un mitin en Caracas.

Enfrenta Maduro la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad: cambiar de cama y celular
Las personas que toman fármacos como Ozempic dicen que su apetito se evapora.

¿Pueden los fármacos como Ozempic tratar el trastorno por atracón?
true

Facilitar la inversión, el empleo de calidad y reducir el impacto ambiental mediante una nueva Ley: Caso en Saltillo

true

Coahuila: ‘Anexos’, la evidencia de un fracaso estatal
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
Las empresas ganadoras de las licitaciones avanzan en las demoliciones y adecuaciones iniciales del nuevo recinto ferial de Saltillo.

En 2025 se invirtieron 37 mdp en el nuevo centro de convenciones