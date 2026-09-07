Detienen a dos por venta clandestina de alcohol en Saltillo
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Las detenciones se llevaron a cabo en la colonia Valle de las flores y Chamizal
Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo, señalados por su probable participación en la venta clandestina de bebidas alcohólicas en distintos sectores de la ciudad.
Una de las intervenciones se realizó en la calle Ignacio Ramón, en la colonia Chamizal, luego de que los agentes de la delegación poniente atendieran un reporte relacionado con la comercialización irregular de alcohol.
En el lugar fue detenido José Eduardo “N”, de 29 años, quien posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.
En otro hecho, durante los recorridos de prevención y vigilancia realizados por la misma delegación, los oficiales detectaron un segundo caso en la calle Geranio, en la colonia Valle de las Flores Popular.
Ahí fue detenido Felipe de Jesús “N”, de 36 años, también señalado por la venta clandestina de bebidas alcohólicas.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ambos casos fueron detectados como parte de las labores de vigilancia que realiza la Policía Municipal en diferentes sectores de Saltillo.
Las autoridades exhortaron a la población a reportar este tipo de actividades a través del número 414-11-14 de la Policía Municipal o mediante los grupos ciudadanos de WhatsApp habilitados para recibir denuncias y reportes.
Los señalamientos contra los detenidos serán investigados por la autoridad correspondiente, que determinará las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.