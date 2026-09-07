Detienen a dos por venta clandestina de alcohol en Saltillo

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo, señalados por su probable participación en la venta clandestina de bebidas alcohólicas en distintos sectores de la ciudad.

Una de las intervenciones se realizó en la calle Ignacio Ramón, en la colonia Chamizal, luego de que los agentes de la delegación poniente atendieran un reporte relacionado con la comercialización irregular de alcohol.

En el lugar fue detenido José Eduardo “N”, de 29 años, quien posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

En otro hecho, durante los recorridos de prevención y vigilancia realizados por la misma delegación, los oficiales detectaron un segundo caso en la calle Geranio, en la colonia Valle de las Flores Popular.