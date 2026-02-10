Detienen a hombre con droga y lo vinculan a robos millonarios en NL y Coahuila

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Detienen a hombre con droga y lo vinculan a robos millonarios en NL y Coahuila
    El hombre fue detenido por policías municipales tras una revisión al vehículo en el centro de Monterrey. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El aseguramiento ocurrió durante un recorrido de vigilancia en el centro de Monterrey, donde además se le localizaron envoltorios con presunta droga y quedó bajo investigación

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente encontrarle 10 envoltorios con una sustancia con características de la droga conocida como cristal, cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el centro de la ciudad. Además, es investigado por su probable participación en robos de cajas fuertes en Nuevo León y Coahuila.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:15 horas, en el cruce de las calles Albino Espinoza y Juan Zuazua, donde fue detenido José Antonio ¨N¨, de 30 años de edad. Oficiales municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando detectaron tráfico vehicular y automovilistas accionando el claxon.

$!En el automóvil fueron localizados varios envoltorios con una sustancia con características del cristal.
En el automóvil fueron localizados varios envoltorios con una sustancia con características del cristal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al descender de la patrulla, los policías observaron que un automóvil Acura tipo sedán, color blanco, se encontraba mal estacionado, lo que provocaba el congestionamiento vial. Al solicitarle al conductor que acomodara su unidad, éste reaccionó de manera molesta.

Durante la intervención, los oficiales observaron en el portavasos del vehículo dos envoltorios con una sustancia sólida con características similares al cristal. Al realizar una inspección al conductor, le fueron localizadas otras ocho bolsas con el mismo tipo de droga entre sus pertenencias.

$!El detenido es investigado por su presunta participación en diversos robos a negocios, algunos de ellos con montos millonarios en Nuevo León y Coahuila.
El detenido es investigado por su presunta participación en diversos robos a negocios, algunos de ellos con montos millonarios en Nuevo León y Coahuila. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con las indagatorias, José Antonio ¨N¨ es investigado por su probable participación en al menos seis robos de cajas fuertes cometidos en distintos negocios de Nuevo León y Coahuila, en los que presuntamente actuó con otros cómplices.

Entre los casos investigados se encuentra un robo ocurrido el 25 de abril en un negocio de mariscos ubicado en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, donde se apoderaron de 10 mil pesos, así como otro registrado en octubre en un comercio de plásticos sobre la avenida Lincoln, con un monto de 20 mil pesos.

$!Durante la revisión al vehículo, policías municipales aseguraron varios envoltorios con una sustancia con características de la droga conocida como cristal.
Durante la revisión al vehículo, policías municipales aseguraron varios envoltorios con una sustancia con características de la droga conocida como cristal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

También se le relaciona con robos cometidos en diciembre en una tienda Waldo’s ubicada en el cruce de Lincoln y Libramiento Noroeste, sin que se haya precisado el monto, y en Comercializadora Treviño, en la colonia Valle Verde, donde se reportó un robo de un millón de pesos. Además, el 27 de diciembre, en un negocio de logística en Apodaca, se denunció el robo de dos millones de pesos, y el 31 de enero, en Saltillo, sólo se registraron daños tras la detención de uno de los involucrados.

Para abrir las cajas fuertes, presuntamente utilizaban diversas herramientas, algunas de las cuales fueron aseguradas al detenido. El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

