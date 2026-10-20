Detienen a hombre por tirar basura y escombro en arroyo de Saltillo

El detenido fue identificado como Santiago “N”, quien fue ubicado en el cruce de las calles Imperio Samurai y Pulque, en dicho sector de la ciudad.

Un hombre de 52 años fue detenido por presuntamente arrojar basura y escombro en un arroyo de la colonia Puerta del Oriente, en Saltillo , luego de que se reportara que estaba depositando residuos en un lugar no autorizado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el reporte alertó sobre la presencia de un hombre que presuntamente arrojaba escombro en el arroyo. Elementos de la Policía Ambiental acudieron al sitio para verificar la situación y, tras corroborar los hechos, procedieron a detenerlo.

Este tipo de prácticas puede provocar la acumulación de desechos en cauces y espacios públicos, además de generar problemas de contaminación. Por ello, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a reportar a las personas que arrojen basura o escombro en sitios no permitidos.

Para denunciar este tipo de conductas, la ciudadanía puede comunicarse al 844 414 1114, correspondiente a la Policía Municipal, o enviar un reporte al ChatBot de la Comisaría de Seguridad al 844 893 0909. También es posible utilizar los grupos de Seguridad de WhatsApp para informar sobre personas que arrojen residuos en calles, lotes baldíos o arroyos.

El depósito irregular de basura y materiales de construcción puede obstruir los cauces naturales y afectar el entorno, por lo que se pide evitar estas prácticas y utilizar sitios autorizados para la disposición de residuos.