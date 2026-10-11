Detienen a hombre por tirar escombro en arroyo de Saltillo

Un hombre de 56 años fue detenido por arrojar escombro en un arroyo de la colonia Federico Barrueto Ramón, en Saltillo, donde fue sorprendido durante un recorrido de vigilancia de la Policía Ambiental.

Los hechos ocurrieron en la calle Cerro Bello, donde los elementos detectaron al hombre mientras presuntamente descargaba los residuos sobre el cauce, por lo que procedieron a detenerlo.