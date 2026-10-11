Detienen a hombre por tirar escombro en arroyo de Saltillo
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El hombre fue ubicado en la calle Cerro Bello durante un recorrido de vigilancia y quedó a disposición del Juez Cívico por una falta administrativa
Un hombre de 56 años fue detenido por arrojar escombro en un arroyo de la colonia Federico Barrueto Ramón, en Saltillo, donde fue sorprendido durante un recorrido de vigilancia de la Policía Ambiental.
Los hechos ocurrieron en la calle Cerro Bello, donde los elementos detectaron al hombre mientras presuntamente descargaba los residuos sobre el cauce, por lo que procedieron a detenerlo.
El detenido, identificado como Samuel “N”, fue señalado por una falta administrativa contemplada en el Artículo 48, fracción II, del Bando de Policía y Buen Gobierno, que prohíbe arrojar basura o escombro en espacios públicos.
Tras su detención, fue trasladado para la elaboración de un dictamen médico, que indicó que se encontraba sobrio, y posteriormente quedó a disposición del Juez Cívico para determinar la sanción correspondiente.
El caso se suma a las detenciones realizadas mediante el programa “Tómala Cochino”, implementado para sancionar a quienes depositen residuos en sitios no permitidos.