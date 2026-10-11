Detienen a hombre por tirar escombro en arroyo de Saltillo

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    Detienen a hombre por tirar escombro en arroyo de Saltillo
    Samuel “N” quedó a disposición del Juez Cívico para determinar la sanción correspondiente por la falta administrativa. CORTESÍA

El hombre fue ubicado en la calle Cerro Bello durante un recorrido de vigilancia y quedó a disposición del Juez Cívico por una falta administrativa

Un hombre de 56 años fue detenido por arrojar escombro en un arroyo de la colonia Federico Barrueto Ramón, en Saltillo, donde fue sorprendido durante un recorrido de vigilancia de la Policía Ambiental.

Los hechos ocurrieron en la calle Cerro Bello, donde los elementos detectaron al hombre mientras presuntamente descargaba los residuos sobre el cauce, por lo que procedieron a detenerlo.

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El detenido, identificado como Samuel “N”, fue señalado por una falta administrativa contemplada en el Artículo 48, fracción II, del Bando de Policía y Buen Gobierno, que prohíbe arrojar basura o escombro en espacios públicos.

Tras su detención, fue trasladado para la elaboración de un dictamen médico, que indicó que se encontraba sobrio, y posteriormente quedó a disposición del Juez Cívico para determinar la sanción correspondiente.

El caso se suma a las detenciones realizadas mediante el programa “Tómala Cochino”, implementado para sancionar a quienes depositen residuos en sitios no permitidos.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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