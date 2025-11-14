Detienen a hombre que despojó de 30 mil pesos a repartidor de tortillas

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    Detienen a hombre que despojó de 30 mil pesos a repartidor de tortillas
    El acusado, José Óscar ‘N’, fue ingresado al penal de varones con el número de causa 2133/2025. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El arresto ocurrió durante la madrugada del viernes

José Óscar “N”, conocido como “El Villa”, fue detenido la madrugada de este viernes mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en un robo con violencia contra un repartidor de tortillas.

El acusado fue ingresado al penal de varones bajo el cargo de robo con violencia e intimidación, registrado con el número de causa 2133/2025.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a presunto homicida de joven regiomontano desaparecido

El atraco se registró el 9 de noviembre alrededor de las 8:30 de la mañana en la intersección de las calles Paredón y Constitución, en la colonia Tierra y Libertad. La víctima, Daniel Cruz “N”, acababa de salir de una tienda tras surtir paquetes de tortillas y, al intentar abordar su vehículo Chevrolet Spark, fue interceptado por un hombre.

El presunto agresor le colocó un cuchillo en el costado izquierdo de la espalda y le exigió: “presta lo que traes”. Al responder que no llevaba dinero, el sujeto revisó el bolso del pantalón de la víctima y le sustrajo la billetera, además de las llaves del automóvil.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuyen 21 por ciento los robos de alto impacto en la región Sureste de Coahuila

En la cartera se encontraban aproximadamente 30 mil pesos que el afectado iba a utilizar para adquirir insumos para su negocio de tortillas. El responsable huyó, pero es identificado con el sobrenombre de “Villa” debido a que frecuenta la zona donde ocurrió el robo.

Las autoridades lograron localizar al acusado, quien ya se encuentra recluido en el penal mientras se determina su situación legal.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El alcalde señaló que la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Saltillo coloca a la Región Sureste en una posición estratégica de competitividad, atrayendo inversiones y desarrollo.

Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe

Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Equipos de Senasica y APHIS coordinan estrategias de vigilancia para frenar el avance del gusano barrenador.

Estados Unidos anuncia la dispersión de moscas estériles desde Tampico para combatir al gusano barrenador
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Familia Hysa es vinculada con el crimen organizado por lavado de dinero a través de casinos y restaurantes en México y Europa.

Los hermanos albaneses, en la mira de autoridades desde el año 2022 por lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
true

POLITICÓN: Las ventajas que tiene Saltillo frente a Monterrey en materia aérea

Política artificial

Política artificial