Detienen a hombre que despojó de 30 mil pesos a repartidor de tortillas

José Óscar “N”, conocido como “El Villa”, fue detenido la madrugada de este viernes mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en un robo con violencia contra un repartidor de tortillas.

El acusado fue ingresado al penal de varones bajo el cargo de robo con violencia e intimidación, registrado con el número de causa 2133/2025.

El atraco se registró el 9 de noviembre alrededor de las 8:30 de la mañana en la intersección de las calles Paredón y Constitución, en la colonia Tierra y Libertad. La víctima, Daniel Cruz “N”, acababa de salir de una tienda tras surtir paquetes de tortillas y, al intentar abordar su vehículo Chevrolet Spark, fue interceptado por un hombre.

El presunto agresor le colocó un cuchillo en el costado izquierdo de la espalda y le exigió: “presta lo que traes”. Al responder que no llevaba dinero, el sujeto revisó el bolso del pantalón de la víctima y le sustrajo la billetera, además de las llaves del automóvil.

En la cartera se encontraban aproximadamente 30 mil pesos que el afectado iba a utilizar para adquirir insumos para su negocio de tortillas. El responsable huyó, pero es identificado con el sobrenombre de “Villa” debido a que frecuenta la zona donde ocurrió el robo.

Las autoridades lograron localizar al acusado, quien ya se encuentra recluido en el penal mientras se determina su situación legal.