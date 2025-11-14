Saltillo: detienen a presunto homicida de joven regiomontano desaparecido

Zadquiel Santiago ¨N¨ fue presentado ante un juez de control en Saltillo como presunto responsable de la desaparición y muerte de un joven regiomontano.

El acusado fue detenido la tarde del jueves 13 de noviembre mediante una orden de aprehensión y trasladado a la Sala Penal número 10 del Centro de Justicia, donde la agente del Ministerio Público dio lectura al proceso número 1916/2025 por el delito de homicidio doloso cometido con traición.

