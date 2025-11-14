Saltillo: detienen a presunto homicida de joven regiomontano desaparecido
El joven fue trasladado con engaños a Coahuila, donde presuntamente fue estrangulado por su amigo
Zadquiel Santiago ¨N¨ fue presentado ante un juez de control en Saltillo como presunto responsable de la desaparición y muerte de un joven regiomontano.
El acusado fue detenido la tarde del jueves 13 de noviembre mediante una orden de aprehensión y trasladado a la Sala Penal número 10 del Centro de Justicia, donde la agente del Ministerio Público dio lectura al proceso número 1916/2025 por el delito de homicidio doloso cometido con traición.
De acuerdo con lo informado, el 8 de octubre, entre las 20:00 y las 20:30 horas, Zadquiel Santiago ¨N¨ causó la muerte de Erick Fidel Lozano Ramírez en un predio del ejido Jamé, en Arteaga, Coahuila. La víctima falleció por estrangulamiento, aunque las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el hecho.
Se solicitó la vinculación a proceso, que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre a las 12:30 horas. Como evidencia, la Fiscalía presentó la declaración de un testigo, el informe policial homologado elaborado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el reporte de búsqueda de la Fiscalía de Nuevo León.
Erick Fidel residía en el fraccionamiento Cortijo Las Palmas, en Apodaca, Nuevo León, y se dedicaba a la venta de teléfonos. Según las investigaciones, su amigo Zadquiel lo trasladó con engaños a Coahuila a bordo de un vehículo, donde ocurrieron los hechos que ahora se investigan.