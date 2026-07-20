Detienen a hombre tras robar tienda y herir con cuchillo al encargado en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Detienen a hombre tras robar tienda y herir con cuchillo al encargado en Saltillo
    El presunto robo ocurrió en el negocio “Súper Betty”, ubicado en las calles Nopal y Manzanilla. ULISES MARTÍNEZ

El detenido fue identificado como Javier Torres González y quedó a disposición del Ministerio Público

Detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, terminó un hombre identificado como Javier, luego de haber robado y agredió al encargado de una tienda de abarrotes.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes en el negocio denominado “Súper Betty”, ubicado en el cruce de las calles Nopal y Manzanilla, en la colonia Loma Linda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-detenidos-por-red-de-contrabando-de-combustible-seguiran-proceso-en-prision-domiciliaria-EK22281324

De acuerdo con los primeros reportes, Javier ingresó al comercio y tomó varios productos para posteriormente intentar salir del lugar sin realizar el pago correspondiente. Al percatarse de la situación, el propietario del establecimiento, Jesús Sánchez Mendoza, de 48 años, salió en su búsqueda.

El comerciante logró darle alcance cerca de un arroyo ubicado en el sector; sin embargo, al intentar detenerlo, el presunto responsable sacó un cuchillo y lo lesionó en la cabeza, provocándole una herida de aproximadamente ocho centímetros, para después escapar del sitio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rescatan-a-perrito-arrastrado-por-camioneta-en-saltillo-investigan-posible-maltrato-animal-DK22280074

Personas que presenciaron los hechos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda.

Minutos después, los oficiales localizaron al presunto agresor en unas tapias cercanas al arroyo, donde fue detenido y trasladado a las celdas municipales para posteriormente quedar a disposición del Ministerio Público.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al comerciante al Hospital General para recibir atención médica.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al comerciante al Hospital General para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al lesionado y lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Asimismo, familiares del afectado acudieron ante la autoridad correspondiente para interponer la denuncia formal, con el objetivo de que el detenido responda por los hechos que se le atribuyen.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Robos
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, outfit para cada ocasión

Sheinbaum, outfit para cada ocasión
true

Coahuila: Más personas presas, ¿es igual a mejor justicia?
Brely y su eterna lucha por la inclusión

Brely y su eterna lucha por la inclusión

Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales

Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales
Los cateos en Saltillo formaron parte de una investigación federal por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, informó la FGR.

Saltillo: Detenidos por red de contrabando de combustible seguirán proceso en prisión domiciliaria
El bullpen de Saraperos resistió la reacción de los Charros y preservó la ventaja en los últimos episodios.

Saraperos derrota 5-3 a Charros y se queda con la serie en el Panamericano
El exterior del museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright en Nueva York, el 31 de mayo de 2011.

Reportan segunda muerte por legionelosis en Nueva York
El navío Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega el domingo 19 de julio de 2026 a la bahía de La Habana, Cuba, informó AP.

Velero con ayuda humanitaria europea llega a Cuba