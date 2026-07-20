Detienen a hombre tras robar tienda y herir con cuchillo al encargado en Saltillo

Detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, terminó un hombre identificado como Javier, luego de haber robado y agredió al encargado de una tienda de abarrotes. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes en el negocio denominado “Súper Betty”, ubicado en el cruce de las calles Nopal y Manzanilla, en la colonia Loma Linda.

De acuerdo con los primeros reportes, Javier ingresó al comercio y tomó varios productos para posteriormente intentar salir del lugar sin realizar el pago correspondiente. Al percatarse de la situación, el propietario del establecimiento, Jesús Sánchez Mendoza, de 48 años, salió en su búsqueda. El comerciante logró darle alcance cerca de un arroyo ubicado en el sector; sin embargo, al intentar detenerlo, el presunto responsable sacó un cuchillo y lo lesionó en la cabeza, provocándole una herida de aproximadamente ocho centímetros, para después escapar del sitio.

Personas que presenciaron los hechos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda. Minutos después, los oficiales localizaron al presunto agresor en unas tapias cercanas al arroyo, donde fue detenido y trasladado a las celdas municipales para posteriormente quedar a disposición del Ministerio Público.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al lesionado y lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica especializada. Asimismo, familiares del afectado acudieron ante la autoridad correspondiente para interponer la denuncia formal, con el objetivo de que el detenido responda por los hechos que se le atribuyen.