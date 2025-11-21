Detienen a mujer por fraude al vender domicilio ajeno en Saltillo; pide que no la encierren

A Brenda Janeth N. le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el presunto delito de fraude. Este viernes fue presentada en la sala número nueve del Centro de Justicia Penal, donde se llevó a cabo su audiencia inicial ante la autoridad judicial competente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la imputada puso en venta un domicilio ajeno y recibió de su víctima un anticipo cercano a los 300 mil pesos. Sin embargo, el inmueble nunca fue entregado, por lo que la persona afectada interpuso una denuncia formal en su contra. Durante la audiencia, la acusada optó por no rendir declaración sobre hechos que presuntamente ocurrieron en 2024.

El agente del Ministerio Público solicitó la imposición de la prisión preventiva al señalar que existe riesgo de fuga, ya que la imputada no cuenta con un domicilio fijo. Además, se informó que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas 17 carpetas de investigación en su contra, de las cuales dos ya fueron judicializadas.

Por su parte, la defensa argumentó que Brenda Janeth N. padece una enfermedad y tiene a su cargo una hija menor de edad, por lo que solicitó no aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. También señaló como posible domicilio para su localización una vivienda en la colonia Las Torres.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Elisa Salinas determinó imponer la medida de prisión preventiva justificada y programó una segunda audiencia de vinculación a proceso para el próximo 25 de noviembre, a las 10:30 horas.