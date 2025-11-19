Tras borrachera, intentó estrangular a su pareja y ahora está en el penal de Saltillo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Tras borrachera, intentó estrangular a su pareja y ahora está en el penal de Saltillo
    Gracias a que la pareja del detenido decidió denunciar, éste deberá pagar la reparación de los daños. FOTO: ARCHIVO

Le dictan a hombre la vinculación a proceso por violencia familiar y podría ir a juicio y enfrentar una pena de hasta seis años de cárcel

A Andrés Natanael N. le fue dictada prisión preventiva luego de que, días atrás, intentó estrangular a su pareja. Por esta razón, permanecerá dos meses recluido en el Penal de Saltillo, por el delito de violencia familiar.

La detención fue realizada por elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe,, en una vivienda ubicada en Valle de Acatlán, en la colonia Real del Valle. De acuerdo con las autoridades, Andrés y su pareja, Brisa Fernanda, regresaban de una reunión cuando inició la agresión.

Al llegar al domicilio, el acusado, de 27 años, se puso a orinar en la cochera, lo que molestó a la afectada, quien le pidió que usara el baño. Andrés, molesto, respondió que la casa era suya y que podía “hacer lo que quisiera”. Ya dentro del inmueble, la discusión escaló hasta que el agresor tomó del cuello a la víctima con ambas manos.

Por fortuna, la víctima logró zafarse y contactar a sus familiares y a la Policía, quienes acudieron en su auxilio. Los primeros en llegar fueron los oficiales preventivos, quienes procedieron a someter y detener al agresor.

El juez indicó que se dictará la vinculación a proceso y otorgó un plazo de dos meses para saber si va a juicio. La parte afectada podría solicitar el arreglarse de manera extrajudicial y el acusado solicitar un juicio abreviado que le permita la reparación del daño.

