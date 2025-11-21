Se incendian tejabanes y predio donde había tarimas

Tejabanes que estaban siendo habilitados como bodegas de tarimas y con algo de basura flamable fueron los que se incendiaron la tarde de este viernes en un predio ubicado detrás de la colonia Nazario Ortiz Garza.

Minutos antes de las 3 de la tarde se originó el incendio, visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que movilizó al personal del Cuerpo de Bomberos hacia el lugar. Una vez en el sitio, comenzó la labor para combatir el fuego, que, alimentado por las tarimas y la basura, tomaba fuerza rápidamente.

Fue hasta la llegada de otra unidad de bomberos y dos pipas —una de la corporación y otra particular— que se logró apoyar al primer vehículo que había arribado para combatir las llamas. Durante varios minutos, los vulcanos atacaron el fuego desde distintos puntos hasta lograr sofocarlo por completo. El incidente dejó únicamente pérdidas materiales y, por fortuna, ninguna persona lesionada.

Cabe mencionar que durante la semana los bomberos habían acudido alrededor de tres veces a sofocar pequeños incendios en el mismo lugar. Aunque no fueron de gravedad, sí se trató del mismo punto donde se registró el siniestro de este viernes.