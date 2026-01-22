Discusión termina en agresión con pica hielo y block; mujer es trasladada al hospital en Saltillo

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Discusión termina en agresión con pica hielo y block; mujer es trasladada al hospital en Saltillo
    La víctima fue trasladada al Hospital General para su valoración médica especializada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El presunto agresor se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas y logró huir tras la agresión; autoridades mantienen su búsqueda

Una pelea de pareja, en la que ambos se encontraban presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas, dejó como saldo a una mujer lesionada con arma blanca dentro de un domicilio de la colonia San José, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas de este jueves, en el cruce de las calles Central y San José, cuando testigos solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 al observar que una mujer se encontraba sangrando, tras haber sido agredida por su pareja.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención prehospitalaria a la mujer lesionada en la colonia San José.
Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención prehospitalaria a la mujer lesionada en la colonia San José. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al domicilio, a la altura de la calle San Isidro Labrador, donde brindaron atención prehospitalaria a Marisela ¨N¨, de 40 años de edad, quien presentaba un golpe en el rostro y una herida punzocortante de aproximadamente cuatro centímetros en el glúteo izquierdo.

De acuerdo con personas cercanas a la víctima, la pareja mantenía constantes discusiones derivadas del consumo de drogas. Señalaron que durante la madrugada se escucharon gritos al interior del inmueble; sin embargo, en ese momento no se reportaron personas lesionadas.

$!El agresor logró huir del domicilio tras subir al techo del inmueble, según el reporte preliminar.
El agresor logró huir del domicilio tras subir al techo del inmueble, según el reporte preliminar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Horas después, Salvador ¨N¨ regresó al domicilio y presuntamente agredió a Marisela, arrojándole un block en el rostro y posteriormente lesionándola con un pica hielos. Tras la agresión, el hombre subió al techo del inmueble y logró darse a la fuga.

La mujer fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica especializada. Al nosocomio acudió personal de la Fiscalía General del Estado, así como del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de violencia familiar.

Seguridad
Violencia Contra La Mujer
Saltillo

