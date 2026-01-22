Discusión termina en agresión con pica hielo y block; mujer es trasladada al hospital en Saltillo

Una pelea de pareja, en la que ambos se encontraban presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas, dejó como saldo a una mujer lesionada con arma blanca dentro de un domicilio de la colonia San José, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas de este jueves, en el cruce de las calles Central y San José, cuando testigos solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 al observar que una mujer se encontraba sangrando, tras haber sido agredida por su pareja.

