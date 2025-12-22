Dueño del Santos Laguna, libra acusación de presunto fraude
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La FGR atribuye al directivo de Santos y Atlas, por un presunto fraude de 17 millones de pesos en el 2017. Por no reportar al SAT el impuesto de los salarios pagados a 26 jugadores y miembros del equipo, en ese año.
Mauricio Urzúa Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, consideró que no hay indicios razonables para presumir que el directivo cometió el delito de defraudación fiscal, señalan documentos judiciales.
El fallo lo dictó el pasado 7 de octubre, en una audiencia que el jugador acordó adelantar, ya que originalmente estaba agendada para el día 14 del mismo mes.
”En esta causa, se emitió auto de no vinculación a proceso de Alejandro Carlos Irarragorri Gutiérrez, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral Santos Laguna”, dice el resolutivo.
”Ello ya que, con base en los datos de prueba que expuso la Fiscalía federal (todo lo cual fue sometido a control horizontal), no es dable establecer la existencia de indicios razonables para determinar que, mediante el uso de engaños, la moral investigada hubiera omitido el pago del impuesto sobre la renta relativo al ejercicio fiscal de 2017”.
TE PUEDE INTERESAR: SAT impugnará el fallo que favoreció a Alejandro Irarragorri, Sheinbaum
En la audiencia, el juez que la FGR está en aptitud de seguir investigando al empresario, dado que estimó que no existe razón alguna para sobreseer o cancelar la carpeta de investigación contra Iraragorri.
Tanto la FGR como la Procuraduría Fiscal de la Federación ya impugnaron el fallo, por lo que será el Tribunal Colegiado de Apelación en Coahuila el que determine si prevalece o no la decisión del juez.
El pasado 24 de marzo, el Juez de control Luis Alfredo Mendoza García ordenó la aprehensión de Iraragorri, debido a que ese día no se presentó a la audiencia en la que iba a ser imputado por defraudación fiscal.
Tiempo después, Javier Román, apoderado del empresario, presentó un amparo contra la orden de aprehensión ante el Juzgado Décimo de Distrito de Tampico, el cual le concedió una suspensión definitiva contra la captura que permitió a Iraragorri comparar a su audiencia inicial.
TE PUEDE INTERESAR: Ordena juez capturar a Alejandro Irarragorri, dueño del Santos
La FGR atribuye al presidente y director de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas, por un presunto fraude al fisco de 17 millones 69 mil 865 pesos en el 2017.
El monto deriva de que supuestamente no reportó al Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) el impuesto sobre la renta (ISR) de los salarios pagados a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico de Santos, de enero a julio de ese año, por un total de 54.2 millones de pesos.