Dueño del Santos Laguna, libra acusación de presunto fraude

Mauricio Urzúa Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, consideró que no hay indicios razonables para presumir que el directivo cometió el delito de defraudación fiscal, señalan documentos judiciales.

El fallo lo dictó el pasado 7 de octubre, en una audiencia que el jugador acordó adelantar, ya que originalmente estaba agendada para el día 14 del mismo mes.

”En esta causa, se emitió auto de no vinculación a proceso de Alejandro Carlos Irarragorri Gutiérrez, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral Santos Laguna”, dice el resolutivo.

”Ello ya que, con base en los datos de prueba que expuso la Fiscalía federal (todo lo cual fue sometido a control horizontal), no es dable establecer la existencia de indicios razonables para determinar que, mediante el uso de engaños, la moral investigada hubiera omitido el pago del impuesto sobre la renta relativo al ejercicio fiscal de 2017”.

TE PUEDE INTERESAR: SAT impugnará el fallo que favoreció a Alejandro Irarragorri, Sheinbaum