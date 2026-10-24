Con aplicación, taxistas de Saltillo buscan competir con InDrive y DiDi

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    Con aplicación, taxistas de Saltillo buscan competir con InDrive y DiDi
    La app IoTaxi busca facilitar la solicitud de taxis concesionados en Saltillo mediante una aplicación gratuita para pasajeros y conductores. ARCHIVO

La aplicación gratuita permite solicitar taxis concesionados, y cobra con base en el taxímetro oficial

Una aplicación gratuita busca facilitar la solicitud de taxis concesionados en Saltillo y ofrecer una alternativa ante la competencia de las plataformas de transporte privado. Promocionada en unidades de taxi y redes sociales bajo el nombre de IoTaxi, permite solicitar viajes con vehículos oficiales y establece el cobro con base en el taxímetro reglamentado, sin tarifas dinámicas.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, la aplicación fue desarrollada por Gabriel Solís, quien se dedica a la fabricación, mantenimiento y venta de taxímetros en la capital coahuilense.

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La propuesta cuenta con una versión para pasajeros y otra para conductores. La herramienta es gratuita para los taxistas y busca facilitar la gestión de viajes desde el teléfono celular, como ocurre con otras plataformas de transporte.

Para solicitar un servicio, el usuario indica el punto de recogida y el destino. A diferencia de las aplicaciones de transporte privado en las que la tarifa puede variar o negociarse, IoTaxi basa el cobro en el taxímetro oficial, sin tarifas dinámicas o cobros sorpresa. Además, incorpora un sistema de calificación mutua para que pasajeros y conductores puedan evaluar la experiencia del servicio.

Según el creador de la plataforma, la aplicación registra entre 20 y 30 usuarios diarios. Sin embargo, uno de los retos es incorporar a más conductores para ampliar la disponibilidad del servicio.

En sus redes sociales existen publicaciones relacionadas con la aplicación desde 2018, lo que apunta a que la iniciativa tiene varios años de presencia digital, en un contexto en el que los taxistas tradicionales enfrentan la competencia de plataformas digitales que han modificado la manera en que los usuarios solicitan transporte.

Sobre su situación regulatoria, Fernando Gutiérrez Pérez, titular de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad de Coahuila, indicó que la dependencia no tiene registrada una plataforma con el nombre de IoTaxi.

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No obstante, explicó que, por las características descritas sobre su funcionamiento, podría tratarse de una aplicación utilizada por una línea de taxis, supuesto en el que no requeriría un permiso como empresa de redes de transporte.

El funcionario precisó que las plataformas que operan como redes de transporte para vehículos que prestan servicios particulares sí deben contar con el registro y permiso estatal correspondiente.

En cambio, señaló que el artículo 3, fracción XIV, de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila contempla una distinción para las aplicaciones utilizadas en la prestación del servicio público de transporte, por lo que, bajo esas condiciones, no necesitarían el permiso referido.

Por otra parte, se solicitó información al Ayuntamiento de Saltillo sobre la operación de IoTaxi, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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