Seguridad de Saltillo orienta a familias del CBTis 97 sobre prevención del delito

Alrededor de 600 madres y padres de familia del CBTis 97 recibieron orientación preventiva por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información sobre el consumo de drogas y las conductas que podrían poner en riesgo a sus hijos. Las actividades buscan involucrar a las familias en la prevención del delito, mediante la identificación oportuna de comportamientos que podrían derivar en situaciones de riesgo, tanto para los jóvenes como para otras personas.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de fortalecer la seguridad desde distintos ámbitos, incluida la participación de madres y padres de familia. En la jornada participaron integrantes de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, así como de la Policía Preventiva, quienes compartieron información y herramientas para identificar posibles señales de alerta. Durante las pláticas también se explicaron los distintos tipos de drogas y las presentaciones en las que pueden encontrarse, con el propósito de que los adultos cuenten con mayores elementos para detectar posibles riesgos y mantener una comunicación cercana con sus hijos.

Garza Félix destacó que la participación de las familias es fundamental para reconocer los primeros indicios de conductas que puedan afectar a los adolescentes y buscar orientación antes de que las situaciones escalen. Por ello, también se proporcionaron teléfonos y contactos de las áreas municipales que ofrecen apoyo, entre ellas la UNIF y Proximidad Social y Prevención del Delito. El comisionado subrayó que la prevención requiere trabajo conjunto entre las autoridades y las familias, pues la detección temprana de comportamientos preocupantes puede contribuir a evitar que los jóvenes se involucren en situaciones que comprometan su seguridad o la de la comunidad.