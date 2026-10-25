Seguridad de Saltillo orienta a familias del CBTis 97 sobre prevención del delito

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    Seguridad de Saltillo orienta a familias del CBTis 97 sobre prevención del delito
    Personal de Seguridad de Saltillo impartió pláticas a 600 madres y padres de familia del CBTis 97 para identificar conductas de riesgo en sus hijos. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad de Saltillo orientó a 600 madres y padres del CBTis 97 sobre drogas, conductas de riesgo y prevención del delito

Alrededor de 600 madres y padres de familia del CBTis 97 recibieron orientación preventiva por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información sobre el consumo de drogas y las conductas que podrían poner en riesgo a sus hijos.

Las actividades buscan involucrar a las familias en la prevención del delito, mediante la identificación oportuna de comportamientos que podrían derivar en situaciones de riesgo, tanto para los jóvenes como para otras personas.

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$!Durante la jornada se brindó información sobre los tipos de drogas y las señales de alerta a las que deben prestar atención las familias.
Durante la jornada se brindó información sobre los tipos de drogas y las señales de alerta a las que deben prestar atención las familias. CORTESÍA

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de fortalecer la seguridad desde distintos ámbitos, incluida la participación de madres y padres de familia.

En la jornada participaron integrantes de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, así como de la Policía Preventiva, quienes compartieron información y herramientas para identificar posibles señales de alerta.

Durante las pláticas también se explicaron los distintos tipos de drogas y las presentaciones en las que pueden encontrarse, con el propósito de que los adultos cuenten con mayores elementos para detectar posibles riesgos y mantener una comunicación cercana con sus hijos.

$!La UNIF y las áreas de Proximidad Social y Prevención del Delito compartieron sus contactos para facilitar el acceso de las familias a orientación y apoyo.
La UNIF y las áreas de Proximidad Social y Prevención del Delito compartieron sus contactos para facilitar el acceso de las familias a orientación y apoyo. CORTESÍA

Garza Félix destacó que la participación de las familias es fundamental para reconocer los primeros indicios de conductas que puedan afectar a los adolescentes y buscar orientación antes de que las situaciones escalen. Por ello, también se proporcionaron teléfonos y contactos de las áreas municipales que ofrecen apoyo, entre ellas la UNIF y Proximidad Social y Prevención del Delito.

El comisionado subrayó que la prevención requiere trabajo conjunto entre las autoridades y las familias, pues la detección temprana de comportamientos preocupantes puede contribuir a evitar que los jóvenes se involucren en situaciones que comprometan su seguridad o la de la comunidad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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