Detienen en operativo conjunto a presunta banda dedicada a robos bancarios, en Saltillo

Un trabajo coordinado entre la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón permitió la detención de una probable banda delictiva presuntamente relacionada con un intento de robo a una institución bancaria en la capital de Coahuila.

La Comisaría informó que las investigaciones se iniciaron luego de activarse la alarma por el intento de robo a una caja fuerte de un banco ubicado en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Antonio Cárdenas, en Saltillo. A partir de ese momento, las áreas especializadas comenzaron con el análisis de la información y la revisión de material videográfico.

En las grabaciones se observa a los presuntos responsables ingresar al inmueble a través de un boquete, así como el intento de abrir una caja fuerte utilizando una herramienta de corte. Con base en estas evidencias, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo, con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando C2 y C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lograron dar seguimiento al recorrido realizado por los sospechosos tras el fallido robo.

TE PUEDE INTERESAR: Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

El análisis de las imágenes permitió identificar que los implicados se dirigieron hacia el municipio de Torreón, por lo que se estableció coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de esa ciudad. Derivado de este trabajo conjunto, se logró la localización y detención de cinco personas identificadas como Francisco Javier “N”, de 38 años; Rafael “N”, de 51; Yudit Yadira “N”, de 41; Lucía “N”, de 48; y Edwin Rodolfo “N”, de 29 años de edad, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Lerdo, Durango.

Durante el operativo también fue asegurada una camioneta Jeep Grand Cherokee, presuntamente utilizada por los detenidos. Tanto los implicados como el vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones legales conducentes.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó además que se cuenta con información que vincularía a esta banda con la comisión de delitos similares en otras ciudades del país, por lo que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, ya se da seguimiento a diversas denuncias.

Con estas acciones, la Comisaría reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada a través de sus áreas especializadas y con corporaciones de seguridad de otras regiones del país, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mantener la seguridad en la ciudad.