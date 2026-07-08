Detienen en Saltillo a mujer estadounidense buscada por tráfico de personas y narcóticos

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    Detienen en Saltillo a mujer estadounidense buscada por tráfico de personas y narcóticos
    La mujer será entregada a las autoridades estadounidenses conforme a los procedimientos legales. CORTESÍA

El operativo se realizó de manera coordinada entre la AIC y la Policía Estatal de Coahuila

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvieron en Saltillo a Noemí “N”, de nacionalidad estadounidense, quien era requerida por su presunta participación en los delitos de tráfico de personas y narcóticos.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Estatal de Coahuila, que implementaron un cerco de seguridad para lograr el aseguramiento de la mujer en el municipio.

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Tras su detención, la persona fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia que llevó a cabo los procedimientos legales correspondientes para su deportación controlada y entrega a las autoridades de Estados Unidos.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, reiteró el compromiso de la institución de mantener la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con instancias internacionales, en el marco del respeto a las leyes mexicanas.

La Fiscalía General del Estado señaló que este tipo de acciones forman parte de los mecanismos de colaboración interinstitucional para la localización y aseguramiento de personas requeridas por autoridades nacionales e internacionales por su presunta participación en actividades delictivas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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