Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I

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    Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I
    Tras años de preparación y competencia, Daniela Díaz de León dará el siguiente paso de su carrera en el basquetbol universitario estadounidense. FOTO: CORTESÍA
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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La basquetbolista iniciará una nueva etapa en su carrera al incorporarse al equipo femenil de Siena University, donde competirá en la NCAA División I, uno de los circuitos universitarios más importantes de Estados Unidos

La basquetbolista saltillense Daniela Díaz de León dio un paso importante en su trayectoria deportiva al incorporarse al programa femenil de Siena University, institución que forma parte de la NCAA División I, uno de los niveles más exigentes del deporte universitario en Estados Unidos.

La jugadora coahuilense emprenderá una nueva etapa en su carrera con el objetivo de consolidarse en el basquetbol colegial estadounidense, un escenario que reúne a algunas de las mejores promesas del deporte y que representa una plataforma de desarrollo para atletas que aspiran a competir en niveles profesionales.

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Originaria de Saltillo, Daniela ha construido su camino a través de años de preparación, participación en competencias estatales y nacionales, así como un constante trabajo dentro y fuera de la cancha. Su llegada a Siena University es resultado de un proceso que combina rendimiento deportivo, disciplina académica y compromiso con su formación integral.

$!La firma de Daniela Díaz de León con Siena University abre un nuevo capítulo para el talento coahuilense en el escenario internacional.
La firma de Daniela Díaz de León con Siena University abre un nuevo capítulo para el talento coahuilense en el escenario internacional. FOTO: CORTESÍA

A lo largo de su desarrollo como jugadora, uno de los respaldos más importantes ha sido el trabajo realizado desde las selecciones estatales de Coahuila. En ese proceso destaca la labor de Rodrigo Verduzco, director de Selecciones Estatales del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), quien ha acompañado el crecimiento de diversos talentos de la entidad y ha contribuido a generar oportunidades para que jóvenes atletas puedan proyectarse más allá de las fronteras del estado.

La firma con el conjunto universitario estadounidense representa también un logro para el basquetbol coahuilense, que en los últimos años ha visto a varios de sus deportistas buscar oportunidades académicas y deportivas en instituciones extranjeras. En el caso de Daniela, su incorporación a un programa de División I la coloca en una competencia de alto nivel, donde enfrentará a algunas de las mejores jugadoras universitarias del país.

$!La firma de Daniela Díaz de León con Siena University abre un nuevo capítulo para el talento coahuilense en el escenario internacional.
La firma de Daniela Díaz de León con Siena University abre un nuevo capítulo para el talento coahuilense en el escenario internacional. FOTO. CORTESÍA

Además del reto deportivo, la experiencia le permitirá combinar sus estudios con la práctica competitiva del basquetbol, una de las principales características del sistema universitario estadounidense.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo entre entrenadores, familiares y miembros de la comunidad deportiva de Saltillo, quienes han seguido de cerca la evolución de la jugadora desde sus primeros años en las canchas.

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La firma de Daniela Díaz de León con Siena University abre un nuevo capítulo para el talento coahuilense en el escenario internacional. FOTO: CORTESÍA

Con este nuevo desafío, Daniela Díaz de León se suma a la lista de atletas coahuilenses que buscan abrirse paso en el deporte universitario internacional. Ahora, la basquetbolista tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en la NCAA División I y continuar construyendo una carrera que comenzó en Saltillo y que hoy la lleva a uno de los escenarios más competitivos del basquetbol estudiantil.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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