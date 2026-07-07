Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie

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    Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie
    Christian Villanueva encabezó la ofensiva saltillense al remolcar tres carreras en la victoria sobre Durango. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

En una noche dedicada a la memoria de Víctor Favela López, Saraperos de Saltillo derrotó 5-2 a Caliente de Durango en el primer juego de la serie, apoyado en una sólida actuación de Wilmer Font y tres carreras producidas por Christian Villanueva

Los Saraperos de Saltillo comenzaron con el pie derecho la serie ante Caliente de Durango al imponerse 5-2 la noche de este martes en el Estadio Francisco I. Madero, en un encuentro que estuvo precedido por un homenaje póstumo a Víctor Andrés Favela López, una de las figuras más influyentes en la historia de la organización.

Antes del primer lanzamiento, jugadores, directivos y aficionados guardaron un momento de respeto en memoria de Favela, ex pelotero, mánager, gerente deportivo y directivo de la novena saltillense, quien falleció durante la madrugada. Su trayectoria estuvo ligada por más de cuatro décadas al desarrollo del beisbol en Saltillo y a la formación de talentos que posteriormente destacaron en la Liga Mexicana de Beisbol y en el extranjero.

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Ya en el terreno de juego, el duelo comenzó como un cerrado enfrentamiento entre los abridores Wilmer Font, por Saraperos, y Devin Smeltzer, por Durango.

La primera carrera llegó en la parte alta de la tercera entrada cuando Drew Stankiewicz conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para adelantar a los visitantes 1-0.

$!Antes del encuentro, la organización rindió homenaje a Víctor Favela López, figura histórica del club fallecida este martes.
Antes del encuentro, la organización rindió homenaje a Víctor Favela López, figura histórica del club fallecida este martes. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Sin embargo, la respuesta de Saltillo fue inmediata. En la parte baja del mismo episodio, los locales fabricaron un rally de dos carreras. Iván Castillo y Luis Guillorme ligaron imparables, Christian Villanueva produjo la del empate con sencillo al jardín izquierdo y posteriormente River Town conectó otro hit productor para colocar el marcador 2-1.

Saraperos amplió la ventaja en el cuarto capítulo. J.P. Martínez abrió la ofensiva con imparable, Iván Castillo volvió a responder con el madero y, con dos outs, Christian Villanueva conectó sencillo al jardín central para remolcar dos carreras más y aumentar la diferencia a 4-1.

Mientras la ofensiva local aprovechaba sus oportunidades, el pitcheo de Saltillo mantuvo controlado a Caliente. Wilmer Font trabajó seis entradas en las que permitió apenas una carrera y limitó los intentos de reacción de la novena duranguense.

La ventaja creció nuevamente en la sexta entrada cuando Óscar Campos conectó su sexto cuadrangular de la temporada, un batazo solitario por el jardín izquierdo que puso la pizarra 5-1.

$!La serie continuará este miércoles con una doble cartelera para reponer el juego pendiente suspendido por lluvia.
La serie continuará este miércoles con una doble cartelera para reponer el juego pendiente suspendido por lluvia. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Durango intentó acercarse en la octava entrada. Alejandro Mejía conectó su jonrón número 14 del año por el jardín central para reducir la desventaja a tres carreras y colocar el marcador 5-2.

No obstante, el relevo de Saraperos respondió en los momentos clave. Deolis Guerra, Luis Frías, Héctor Villalobos y Jesús Cruz se combinaron para contener a la ofensiva visitante durante las últimas entradas y preservar la ventaja.

En la novena, Cruz retiró a los tres bateadores que enfrentó, sellando la victoria de la novena saltillense en el primer compromiso de la serie.

A la ofensiva destacaron Christian Villanueva, quien impulsó tres carreras, y River Town, que produjo una más y anotó en una ocasión. Iván Castillo y Luis Guillorme también contribuyeron al ataque con actuaciones de múltiples imparables.

$!La serie continuará este miércoles con una doble cartelera para reponer el juego pendiente suspendido por lluvia.
La serie continuará este miércoles con una doble cartelera para reponer el juego pendiente suspendido por lluvia. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Con este resultado, Saraperos tomó ventaja en una serie que tendrá actividad intensa durante las próximas horas. Debido al encuentro pendiente que quedó suspendido por lluvia durante la anterior visita de Caliente a Saltillo, este miércoles se disputará una doble cartelera en el Estadio Francisco I. Madero para completar el calendario entre ambas organizaciones.

La victoria permitió a Saltillo comenzar la serie con un resultado positivo en una jornada que también sirvió para recordar el legado de Víctor Favela, una de las figuras que ayudó a construir buena parte de la historia del club dentro y fuera del diamante.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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