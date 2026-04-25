Detienen y liberan a trabajadores de Cinépolis acusados de quemar un vehículo, en Saltillo

Sin embargo, el caso se ha viralizado porque ha trascendido que la agresión al vehículo deriva de problemas en el trabajo, relacionado con el reuso de insumos para la venta de alimentos.

Tres empleados de la sucursal de la cadena de cines Cinepolis Plaza Patio en Saltillo fueron detenidos por su presunta participación en daños a un vehículo.

En la audiencia inicial de la causa penal 0805/2026, el juez Jesús Alfredo Herrera Ibarra decretó como legal la detención de los imputados, identificados como Sahara “N”, Raúl “N” y Érick”.

La audiencia de presentación se realizó la mañana de este sábado. Y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el 29 de abril de 2026 a las 12:30 horas, es decir, en esta audiencia, el juez deberá determinar si existe la probabilidad de haberse cometido el delito.

VANGUARDIA ha publicado con anterioridad que, la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) señala que dos gerentes de la sucursal, originarios de la Ciudad de México, lideraban un esquema ilícito en el que ofrecían dinero extra a empleados de recién ingreso.

Trascendió que las labores consistían en recolectar vasos de refresco y cajas de snacks de los contenedores de basura para limpiarlos y revenderlos dentro del cine.

Además, el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detectó que los ingresos por la venta de palomitas no eran registrados en el sistema.

También trascendió que, la empresa Cinépolis reportó un faltante cercano a los 2 millones de pesos debido a estas maniobras.

La situación escaló a la violencia cuando los gerentes presuntamente incendiaron el automóvil de un trabajador que se negó a participar en los robos y fraudes. Por ello, los acusados enfrentan cargos por daños calificados y robo con quebrantamiento de la confianza.

Actualmente, el juez decretó la libertad de los implicados bajo medidas cautelares que incluyen la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de acercarse a lugares o personas determinadas. Las acciones legales derivaron de una denuncia formal interpuesta por los apoderados legales de la cadena de cines.