Develan placa y presentan libro que narra la historia del Poder Judicial de Coahuila

En un acto celebrado en el Palacio de Justicia, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, encabezaron la presentación del libro Historia del Poder Judicial de Coahuila, obra del maestro José María García de la Peña.

Durante el evento también se develó una placa conmemorativa como parte del esfuerzo por preservar la memoria institucional y fortalecer la identidad del Poder Judicial en la entidad.

Acompañados por la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, las autoridades coincidieron en la necesidad de cerrar filas más allá de colores partidistas y poderes, para consolidar el Estado de Derecho en Coahuila.

El gobernador reconoció el papel de quienes han contribuido al fortalecimiento del Poder Judicial y abordó de forma abierta la reciente Reforma Judicial: “Sí, no lo esperábamos, sí, no era lo mejor, sí, no lo queríamos, pero lo hicimos”.

Aseguró que se trató de un ejercicio de homologación realizado de forma coordinada con los poderes Legislativo y Judicial, con el fin de blindar a la institución.

Por su parte, Miguel Mery Ayup destacó los logros del sistema judicial coahuilense, como el segundo lugar nacional en implementación del sistema de justicia penal (según México Evalúa) y el primer lugar en Estado de Derecho (de acuerdo con el IMCO).

Refrendó el compromiso de seguir garantizando el acceso a la justicia, especialmente para mujeres, niñas y niños.